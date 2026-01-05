Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário de Rio Branco

O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo com maquete digital da sexta ponte sobre o Rio Acre, na região do Belo Jardim, estrutura que integra uma das fases do Arco Viário de Rio Branco.

O material audiovisual detalha o projeto da obra e evidencia o avanço do empreendimento, que já teve o processo licitatório concluído, com empresa vencedora definida, e segue para a fase de assinatura do contrato.

A licitação para contratação da empresa responsável pelo projeto de execução da sexta ponte foi finalizada pelo Deracre. O contrato será formalizado em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic).

Após a assinatura do contrato, será emitida a ordem de serviço para a mobilização do canteiro de obras e a elaboração do projeto executivo. A previsão é que os trabalhos tenham início no próximo verão amazônico. A execução da ponte terá prazo contratual de 24 meses.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o projeto de implantação do Arco Viário de Rio Branco está finalizado desde maio de 2024 e avança de forma integrada às demais frentes de serviço.

“Temos uma equipe empenhada trabalhando para que essa grande obra, que deve melhorar o tráfego na capital, seja iniciada neste verão”, afirma.

Neste primeiro momento, será executada a sexta ponte, obra que compõe o Lote 3 do Arco Viário. A estrutura terá 326 metros de extensão e investimento estimado em R$ 73 milhões, sendo considerada estratégica para a reorganização do fluxo viário da capital, ao criar uma nova ligação sobre o Rio Acre. O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal. Arco Viário de Rio Branco O Arco Viário de Rio Branco já alcançou 30% de execução e representa um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital, com valor total que ultrapassa R$ 101 milhões, provenientes de operação de crédito e de emenda parlamentar. O investimento contempla a pavimentação da via e a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre. Mesmo durante o período de inverno, os serviços mantiveram ritmo de execução. Segundo a presidente do Deracre, as condições climáticas registradas em parte do período permitiram o avanço das frentes de trabalho.

“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.

Além do impacto direto na mobilidade urbana, a obra também contribui para a geração de postos de trabalho e renda. Nesta etapa, cerca de 75 postos de trabalho diretos estão sendo gerados, além dos indiretos.

A nova via foi projetada majoritariamente para cruzar propriedades rurais e áreas de pastagem, sobrepondo-se, em alguns trechos, a estradas vicinais. Com isso, o projeto amplia a trafegabilidade e fortalece o escoamento da produção rural, conectando diferentes regiões de Rio Branco.

O projeto do Arco Viário está dividido em quatro lotes:

•Lote 1: BR-364, da Vila Custódio Freire até a rodovia AC-10;

•Lote 2: Entroncamento da rodovia AC-10 até a Estrada do Quixadá;

•Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a sexta ponte;

•Lote 4: Da sexta ponte até a BR-364.

