Deracre apresenta ao TCE plano da Operação Verão 2025 com 1.200 km de ramais e 280 km abertos à indicação popular

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), participou nesta sexta-feira, 6, de reunião promovida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) com lideranças rurais da Estrada Transacreana, sindicatos, associações, vereadores de Rio Branco e autoridades estaduais, com o objetivo de discutir melhorias nos ramais da região.

Realizado na sede do TCE, o encontro contou com a presença da presidente do Deracre, Sula Ximenes, que apresentou o plano da Operação Verão 2025, voltado à recuperação de trechos críticos das estradas vicinais e ao fortalecimento da infraestrutura rural de Rio Branco.

A conselheira-presidente do TCE, Dulce Benício, destacou o papel do órgão de controle como articulador entre poder público e sociedade, contribuindo para soluções efetivas por meio do diálogo e da escuta.

“Quando as instituições se unem para ouvir a população, alinhar prioridades e agir com transparência, o controle externo cumpre sua função de construir políticas públicas mais eficientes e próximas da realidade”, afirmou.

Durante a apresentação, Sula Ximenes detalhou que a Operação Verão 2025 prevê a recuperação de 1.200 quilômetros de ramais já planejados. Além disso, o governo abriu mais 280 quilômetros para indicação de novos trechos prioritários por associações, sindicatos e moradores da zona rural

“Essa é uma construção coletiva. Nosso papel é garantir que cada quilômetro recuperado represente acesso à escola, à saúde e ao mercado para os moradores da zona rural. A parceria com o TCE fortalece a legitimidade e a clareza do processo”, ressaltou.

A presidente do Deracre também destacou que a participação ativa da população e das entidades representativas amplia a transparência das ações e potencializa o impacto social das obras.

Comunidades apresentam demandas e encaminhamentos são definidos

Moradores da zona rural relataram os principais entraves enfrentados no cotidiano e sugeriram a priorização de ramais com maior impacto coletivo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Extrativistas de Rio Branco (Sinpasa), Josa Ferreira, avaliou o momento como histórico.

“Estamos sendo ouvidos de forma efetiva e tendo a chance de participar das decisões. Essa parceria com o TCE é um marco para as comunidades rurais”, declarou.

Entre os encaminhamentos definidos, estão a criação de uma comissão conjunta para acompanhar a execução das obras, a indicação de trechos prioritários totalizando 270 quilômetros e a formação de uma Frente Parlamentar na Câmara de Vereadores de Rio Branco para atuar em parceria com o Tribunal e a sociedade civil.

União de esforços em benefício da população

O representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre (Fetacre), Raimundo Souza, destacou a importância da presença do TCE no processo. “A participação do Tribunal nos dá segurança de que o planejamento será acompanhado com seriedade. O desafio é garantir que as ações cheguem de fato à ponta, e essa união de esforços contribui para isso”, disse.

A reunião contou ainda com a presença dos vereadores André Kamai e Fábio Araújo; do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre, Cesário Braga; de representantes da Unicafes Acre e de diversas organizações comunitárias.

O diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Celso de Souza, destacou a importância da presença do órgão em espaços de escuta e diálogo. “Quando a gente escuta de perto quem vive nos ramais, entende melhor o que realmente faz diferença na vida das pessoas. É isso que dá sentido ao nosso trabalho”, afirmou.

Ao final da agenda, a conselheira Dulce Benício reafirmou o papel do TCE como mediador do diálogo social e fiscalizador da boa aplicação dos recursos públicos. “Nosso compromisso é com a escuta, com a transparência e com a promoção de políticas públicas que transformem vidas”, finalizou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, também reforçou a importância da atuação conjunta. “Esse encontro mostrou que, com responsabilidade e abertura ao diálogo, é possível construir soluções reais para os desafios da população”, concluiu.

