Deracre amplia obra para conter erosão no Novo Mercado Velho

As obras de contenção no entorno do Novo Mercado Velho, em Rio Branco, foram ampliadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) após a identificação de novos pontos de instabilidade nas margens do rio Acre. A intervenção acontece nas proximidades da Passarela Joaquim Macedo, muito utilizada por pedestres e frequentadores do centro comercial da cidade.

A estrutura apresentava risco de deslizamento de terra e possíveis danos à base da passarela, o que motivou a intensificação dos trabalhos. De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o objetivo é garantir a segurança de quem transita diariamente pelo local. “Estamos trabalhando com responsabilidade para entregar uma estrutura reforçada, segura e durável, pensando também nas futuras manutenções. O objetivo é garantir tranquilidade para quem utiliza esse caminho todos os dias”, disse a gestora.

Com o avanço das obras, o canteiro de trabalho se expandiu e já interfere diretamente na rotina de comerciantes e pedestres que circulam pela área. Tapumes foram instalados ao redor da orla para sinalizar a intervenção e garantir a segurança durante a execução do serviço.

Entre as ações já concluídas estão a instalação de uma nova escada de marinheiro, que dá acesso seguro ao para-raios e a manutenção da passarela, além da limpeza da margem do rio com escavadeira hidráulica e a preparação da base onde será colocada uma cortina metálica — estrutura que vai ajudar a conter a erosão do solo e evitar novos desmoronamentos.

Também estão sendo moldadas estacas de concreto que reforçarão a fundação dos pilares da passarela, e está em construção uma estrutura metálica que dará acesso às áreas superiores da travessia. Uma das frentes mais importantes da obra envolve a instalação de cortinas de contenção com estacas-prancha, que funcionam como barreiras para conter a erosão do calçadão — região muito frequentada por visitantes e turistas.

A Passarela Joaquim Macedo é uma ligação estratégica entre os dois lados do centro da cidade e um dos cartões-postais mais conhecidos de Rio Branco. Com a obra, o governo pretende evitar riscos estruturais, preservar o local e garantir a segurança dos moradores, turistas e comerciantes da região central.

