Deracre acompanha vistoria e assegura transparência nas obras do Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), acompanhou nesta semana uma série de visitas técnicas realizadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Nos dias 20 e 21, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu o secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Daniel Alex Fortunato, e o coordenador-geral de Execução, Fiscalização e Prestação de Contas, Rafael Silveira, para acompanhar de perto o andamento das obras de infraestrutura em execução no estado.
“Essas visitas são muito importantes porque nos permitem apresentar, de forma transparente, os avanços das obras que estão transformando a infraestrutura do Acre. Nosso compromisso é garantir que cada rodovia, ponte e ramal seja entregue com qualidade, melhorando a mobilidade, a segurança e a vida das pessoas”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
As agendas começaram com uma reunião na sede do Deracre, em Rio Branco, onde foram apresentados os projetos que contam com apoio do governo federal, por meio de convênios. Em seguida, a comitiva vistoriou trechos estratégicos da malha viária.
Na AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre, os técnicos percorreram áreas em que as equipes atuam no alargamento da faixa de rolamento, com serviços que incluem recomposição de acostamentos, aplicação de nova camada asfáltica e tapa-buracos. A intervenção amplia a segurança e melhora o fluxo da rodovia, considerada uma das principais ligações entre a capital e a zona rural do Baixo Acre.
“O Acre tem mostrado como o trabalho conjunto entre governo estadual e governo federal pode gerar resultados. As obras vistoriadas representam investimentos que fortalecem a integração regional, criam condições para o desenvolvimento econômico e, acima de tudo, atendem às necessidades da população”, afirmou Daniel Alex Fortunato.
Na rodovia AC-445, que conecta os municípios de Bujari e Porto Acre, foram vistoriados os serviços de imprimação do primeiro trecho da pavimentação. A obra, com extensão de 38,26 km, está dividida em dois lotes: 19,60 km no Lote I e 18,66 km no Lote II. Já na AC-40, as equipes avançam com serviços de manutenção do pavimento, utilizando 30 toneladas de material asfáltico por dia, além do apoio de dez equipamentos e 14 profissionais.
Outro ponto visitado foi a rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia, onde está em andamento a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 km do total de 50,2 km da via. A técnica aumenta a durabilidade do pavimento e garante mais segurança aos motoristas, além de reduzir os custos de manutenção a longo prazo.
A agenda também contemplou a vistoria das obras no Ramal dos Paulistas, na zona rural de Porto Acre. No local, o segundo trecho da pavimentação, com 5,02 km, avançou para a fase de imprimação, enquanto o primeiro trecho, com 5,6 km, já alcançou 90% da terraplanagem e mais de 50% dos serviços de drenagem.
Ao todo, a estrada terá 11 km pavimentados, integrando-se à construção da ponte de concreto sobre o Rio Andirá. A estrutura já está com 40% de execução concluída e inclui fundações, blocos de pilares e transporte de vigas metálicas de 20 metros, garantindo à comunidade um acesso seguro para serviços de saúde, educação e escoamento da produção agrícola.
Na Transacreana, rodovia AC-90, as equipes trabalham na recuperação de 59 km, já na segunda fase de execução. Os serviços envolvem reenquadramento de pontos danificados, retirada de pavimento comprometido, impermeabilização, aplicação de CBUQ e recapeamento nos trechos mais críticos. O investimento total é de R$ 37 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado. De acordo com o diretor de Expansão e Planejamento do Deracre, Júlio Martins, que acompanhou a visita, o trabalho técnico é essencial para o avanço das frentes de serviço.
“Estamos cuidando dos detalhes de cada etapa, desde a drenagem até a aplicação da massa asfáltica. Esse acompanhamento próximo garante a qualidade das obras e a confiança da população de que os investimentos estão sendo bem aplicados”, afirmou.
Outro destaque da programação foi a visita ao Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro, obra realizada com apoio do Ministério. Foram restaurados 28,8 km de estrada, com implantação de pavimento asfáltico, recuperação de pontes e instalação de sinalização. A intervenção beneficia diretamente cerca de 16,5 mil pessoas, impactando aproximadamente 500 famílias que dependem da estrada para o transporte de produção rural e acesso a serviços essenciais.
Durante as agendas, a comitiva também conheceu a usina de asfalto do Deracre, que concentra produção de massa asfáltica, insumos e maquinários, reforçando a capacidade de execução direta do órgão.
“Nosso papel é acompanhar de perto a execução, fiscalizar a aplicação dos recursos e garantir que os projetos avancem dentro do cronograma. O que vimos aqui no Acre demonstra seriedade e compromisso, com frentes de trabalho bem estruturadas e obras que estão realmente chegando a quem mais precisa”, reforçou Rafael Silveira.
Com as visitas, o Ministério pôde acompanhar de perto os avanços das obras do governo do Acre por meio do Deracre e verificar a correta aplicação dos recursos, assegurando que os investimentos cheguem de forma eficiente até as comunidades beneficiadas.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Acre pode ter mais uma equipe na disputa da Copa Norte
O Acre pode ter mais uma equipe na disputa da 17ª Copa Norte de Futsal, competição programada entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.
Os times do Pará não fizeram as inscrições no torneio e com isso a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) abriu mais três para o Acre, Amazonas e Roraima.
“Não tivemos equipes do Pará e somente um time do Amapá vem para o torneio. A CBFS resolveu abrir as três vagas para termos uma competição mais forte”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Brasileia e Campo Grande
O departamento técnico da Fafs enviou na tarde desta sexta, 22, um ofício para os presidentes do Brasileia e do Campo Grande, comunicando a possibilidade de participação na Copa Norte.
“Os dois times têm pendências com relação às documentações. A prioridade para a vaga é de Brasileia, mas comunicamos também o Campo Grande. Vamos esperar até o início da próxima semana para definir a terceira equipe”, explicou Rafael do Vale.
Copa Amazônica será classificatória para a Copa Bolpebra
Será disputada na piscina Armando Nogueira na sexta, 29, e no sábado, 30, a partir das 8 horas, a XXVII edição da Copa Amazônica de Natação, um dos torneios mais importantes realizados no Norte.
A Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA) realiza os últimos ajustes para a edição de 2025.
“Na verdade estamos trabalhando para realizar a Copa Amazônica há mais de 40 dias. Esse é o maior evento da natação acreana e são muitos os detalhes para promover um grande evento”, explicou o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.
Classifica para o Bolpebra
As provas da Copa Amazônica serão disputadas na sexta e no sábado, pela manhã, e no período da tarde a competição vai ser a 3ª edição da Copa Bolpebra com atletas do Brasil, Bolívia e Peru.
“Somente dois nadadores brasileiros estarão em cada prova na Copa Bolpebra. A disputa vai ocorrer somente no Absoluto e os dois melhores de cada país disputarão as medalhas”, explicou Ricardo Sampaio.
CISAC abre seletivo para contratação temporária em Brasileia
O Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre (CISAC) lançou nesta sexta-feira, 22, o Edital nº 001/2025, abrindo inscrições para um processo seletivo simplificado de títulos destinado à contratação temporária de servidores e formação de cadastro de reserva. As vagas são voltadas para atender às demandas do abrigo de crianças em situação de vulnerabilidade.
De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2025, das 8h às 13h, na sede do CISAC, localizada na Rua Generalíssimo Deodoro, nº 265, Centro, Brasileia. O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
O edital prevê cadastro de reserva para funções de nível fundamental, médio e superior. A seleção será feita em etapa única, por meio de avaliação de títulos (formação, cursos de capacitação e experiência profissional). A nota mínima para classificação será de 50 pontos. Em caso de empate, a idade do candidato será utilizada como critério de desempate, priorizando o mais velho.
Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as funções.
Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão apresentar ficha de inscrição preenchida e cópias de documentos como: RG, CPF, comprovante de quitação eleitoral, certidões negativas (criminal e eleitoral), comprovante de endereço, certificado de reservista (para homens), além dos títulos de escolaridade e experiência.
O resultado da análise de títulos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre e em outros meios de comunicação utilizados pelo CISAC. Após a homologação, os candidatos classificados poderão ser convocados conforme a necessidade do consórcio.
O contrato será regido pela CLT e poderá ser rescindido a qualquer momento, a pedido do contratado ou por decisão administrativa.
