Deputados recebem prefeito de Rio Branco em visita institucional de agradecimento à Assembleia Legislativa

Na manhã desta quarta-feira (10), os deputados estaduais receberam o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que esteve em visita institucional à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) com objetivo de manifestar sua gratidão pelas emendas parlamentares destinadas ao Município e reconhecer a importância dos recursos alocados para investimentos na capital acreana, que concentra o maior percentual de população do estado.

Durante a agenda, o chefe do Poder Executivo Municipal também pôde acompanhar os trabalhos parlamentares do último dia de atividades ordinárias do semestre legislativo, quando diversos projetos de autoria dos deputados e do Executivo Estadual encontram-se em apreciação para votação, incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

“Viemos aqui exatamente para dar um abraço em todos os deputados estaduais do nosso estado e parabenizá-los pelos trabalhos que com certeza tem ajudado e vão continuar a ajudar muito mais a nossa prefeitura e o governo do Estado a trabalhar pela nossa querida Rio Branco”, disse o prefeito.

A visita foi sucedida de uma reunião com deputados da Mesa Diretora, da base do governo, dos líderes dos partidos na Casa, além do secretário de governo Luiz Calixto e o assessor especial da Prefeitura de Rio Branco, Alysson Bestene, num gesto de aproximação entre os poderes Executivo municipal e Legislativo estadual.

Representando a Mesa Diretora atual e a eleita para o próximo biênio, o deputado Nicolau Júnior (Progressistas), primeiro-secretário e presidente eleito, fez as honras da Casa e enalteceu a visita do prefeito destacando os avanços alcançados em sua gestão e reforçando a importância da parceria entre os poderes.

“Primeiro, agradecer a visita do prefeito Bocalom e dizer que é importante esse alinhamento da nossa Casa com a gestão municipal da capital do nosso estado, onde mora 50% da nossa população. Nesta importante reunião, também com outros deputados, ele nos mostrou os projetos, o avanço que Rio Branco está tendo durante a sua gestão e também pôde acompanhar algumas votações importantes. São projetos que vieram do Executivo e que acabam também ajudando a prefeitura de Rio Branco. Então é desejar um bom trabalho ao prefeito e dizer que nós aqui da Casa do Povo vamos continuar trabalhando, para tentar levar o benefício para a população do nosso estado”, enfatizou.

Ao concluir sua fala, o prefeito Tião Bocalom agradeceu a acolhida e parabenizou o presidente eleito da Aleac para o próximo biênio. “Parabenizo o deputado Nicolau Junior, que retorna à presidência da Assembleia a partir do ano que vem. Ele, que já foi presidente e com tanta experiência, com certeza vai poder ajudar muito tanto a nossa prefeitura quanto o governador Gladson Cameli na gestão do nosso estado”, destacou.

Texto: Lamlid Nobre

Fotos: Ismael Medeiros

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários