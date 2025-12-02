Brasil
Deputados pressionam por emendas de R$ 5 milhões, secretário Luiz Calixto alega falta de espaço orçamentário
Secretário Luiz Calixto afirma que valor atual de R$ 4,1 milhões já está definido por percentual fixo sobre a receita tributária e que estado enfrenta dificuldades para honrar esse compromisso
A pressão dos deputados por um aumento das emendas parlamentares para R$ 5 milhõesencontrou resistência do governo do Acre. O secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou que “não existe espaço orçamentário” para atender à demanda e revelou que a administração estadual já enfrenta dificuldades para honrar o compromisso atual.
Situação atual:
-
Valor das emendas: R$ 4.158.036,31
-
Base de cálculo: 6,8% da Receita Tributária Líquida (após descontos constitucionais)
-
Previsão legal: Valor estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA)
Posição do governo:
Calixto destacou que o assunto não foi tratado formalmente com a equipe de governo e que o valor das emendas é determinado por percentual fixo sobre a receita, não por negociação política.
“As emendas são definidas por um percentual incidente sobre a receita tributária líquida”, explicou o secretário.
Sobre possível diálogo, o secretário afirmou que “sempre existe espaço para conversar”, mas reiterou a restrição orçamentária: “não existe espaço orçamentário”. A declaração revela as dificuldades fiscais enfrentadas pelo estado para cumprir mesmo o atual montante de emendas.
Calixto ressaltou ainda que o valor é definido por percentual constitucional, não por negociação política, e que o governo já enfrenta dificuldades para honrar o compromisso atual. O secretário foi enfático ao afirmar que o assunto sequer foi tratado formalmente com a equipe de governo, indicando que a proposta não encontra respaldo técnico na Secretaria de Economia.
Contexto da crise:
A resistência do governo ocorre em meio a:
-
Restrições fiscais estaduais
-
Pressões por investimentos em áreas prioritárias como saúde e educação
-
Ano eleitoral municipal em 2026, que aumenta demanda por recursos locais
O embate ilustra o dilema crônico entre demandas políticas por emendas e a realidade orçamentária limitada do estado. Enquanto deputados argumentam que recursos adicionais são necessários para atender demandas regionais, o governo mantém a posição de que qualquer aumento comprometeria o já frágil equilíbrio das contas públicas acreanas.
Comentários
Brasil
Bairros ficam sem abastecimento de água após adutora romper na Avenida Brasil, próximo ao Terminal Urbano
Serviço de Água e Esgoto (Saerb) trabalha para reparar rede antiga de ferro na Avenida Brasil; previsão é que abastecimento seja restabelecido após às 16h desta terça-feira
Vários bairros da Parte Alta de Rio Branco estão sem abastecimento de água desde segunda-feira (1º) devido ao rom pimento de uma adutora na Avenida Brasil, próximo ao Terminal Urbano, no Centro da capital. O problema afeta os bairros Cadeia Velha, Habitasa, parte do São Francisco e regiões adjacentes.
Impactos e ajustes:
-
Suspensão do abastecimento desde segunda-feira (1º)
-
Alteração no trânsito de ônibus no Terminal Urbano
-
Ônibus da Plataforma C (Parte Alta, Cadeia Velha, São Francisco, Baixada da Sobral) estão utilizando a Plataforma B
De acordo com Tarcíso Henrique, responsável pela obra do Saerb, o rom pimento ocorreu em um trecho antigo da rede de ferro. “Aconteceu um rom pimento de rede aqui, provavelmente deve ser a rede de ferro, que é antiga. Já estamos aqui realizando a manutenção”, afirmou.
Cronologia:
-
Noite de domingo (30): Queda no fornecimento de água detectada
-
Segunda-feira (1º): Identificação do rom pimento e início dos reparos
-
Terça-feira (2): Continuidade dos trabalhos com previsão de conclusão após às 16h
O Saerb informou que a expectativa é concluir o serviço ainda nesta terça-feira, com o abastecimento sendo restabelecido progressivamente após às 16h. A situação evidencia a vulnerabilidade da infraestrutura hídrica da capital, que utiliza redes antigas sujeitas a rom pimentos frequentes.
Comentários
Brasil
Polícia descobre plano de fuga no presídio de Sena Madureira; faccionados já haviam emendado três celas
Ação rápida da segurança penitenciária impede avanço de plano que envolvia buracos estruturais entre celas do bloco 8, ocupado por membros do Bonde dos 13
Um plano de fuga articulado por detentos faccionados do Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foi descoberto pela ação rápida dos policiais penais na manhã desta segunda-feira (1º). A tentativa envolvia pelo menos 12 presos que, de maneira organizada, já haviam arrombado 03 celas do bloco onde estavam custodiados.
Segundo apurado, os internos abriram buracos nas paredes internas, interligando uma cela à outra, mas não haviam acessado o corredor ou o pátio externo. Dessa forma, já transitavam livremente entre os três cômodos, o que levantou suspeitas de que o objetivo final seria reunir forças suficientes para tentar render a guarda ou até mesmo realizar uma fuga em massa durante a madrugada, pulando a muralha da unidade.
A descoberta ocorreu graças à rotina de inspeções prediais feitas pelos policiais penais, especialmente no horário do banho de sol. O bloco onde os danos foram identificados havia sido vistoriado há poucos dias, revelando a rapidez com que os internos conseguiram perfurar as paredes. Os buracos foram feitos estrategicamente na parte inferior das celas, sob a chamada “pedra”, onde ficam os colchões utilizados como cama, na tentativa de ocultar o dano estrutural.
Embora as celas tenham sido arrombadas por dentro, os detentos ainda não tinham acesso ao pátio do presídio. Mesmo assim, a circulação interna entre os cômodos já representava risco considerável à segurança, permitindo que eles se organizassem para ações mais ousadas.
Os detentos envolvidos devem responder a sindicância interna e também por dano ao patrimônio público. A reportagem apurou que a ocorrência se deu no bloco 08, onde estão presos integrantes da organização criminosa Bonde dos 13.
Comentários
Brasil
Com alta na arrecadação, deputados pressionam por aumento de emendas e ajustes no orçamento de 2026
O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Aleac, deputado Tadeu Hassem, informou que a audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 será realizada no dia 11 deste mês
Dell Pinheiro
O crescimento da arrecadação tributária estadual reacendeu, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a disputa por mais espaço no orçamento de 2026. Deputados defendem elevar o valor das emendas individuais para R$ 5 milhões por parlamentar, o que ampliaria o total destinado às emendas impositivas para R$ 120 milhões — R$ 24 milhões acima do praticado no ano passado.
Esse movimento ocorre em meio ao aumento da receita tributária, que neste ano alcançou R$ 3,17 bilhões, cerca de R$ 104 milhões a mais que em 2023. Com a expansão da arrecadação, parlamentares cobram a correção de repasses e maior previsibilidade no pagamento das emendas. O Tesouro Estadual ainda precisa quitar, até o fim deste mês, R$ 22 milhõesreferentes a restos a pagar de 2024.
O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Aleac, deputado Tadeu Hassem, informou que a audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 será realizada no dia 11 deste mês, no plenário da Aleac.
O debate sobre a distribuição dos recursos deverá ser marcado por pressões salariais. A magistratura pleiteia reposição de 8%, amparada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão constitucional de repasse ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) é de 9,75%, mas, com o reajuste, o percentual pode ultrapassar o limite de 10%.
Hoje, o vencimento médio de um desembargador no Acre é de R$ 41.845,49. Um juiz de entrância inicial recebe R$ 39.753,21, enquanto um magistrado em início de carreira tem base salarial de R$ 37.765,55, e um juiz substituto, R$ 35.877,27.
Além do pleito da magistratura, tramita a revisão dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCRs) de diversas categorias, incluindo o retorno dos 3% da reestruturação da tabela da educação e a equiparação de 90% do salário para professores temporários. As propostas estão em fase inicial de análise.
Orçamento 2026: R$ 12,4 bilhões previstos
O governo estima um orçamento de pouco mais de R$ 12,4 bilhões para 2026, um aumento aproximado de 8% em relação ao aprovado no ano passado. A Receita Corrente Líquida (RCL) é calculada em R$ 10,72 bilhões, enquanto as despesas projetadas chegam a R$ 12,4 bilhões. A folha de pagamento deve atingir cerca de R$ 7,2 bilhões.
Atualmente, 25% do orçamento é destinado aos demais poderes e instituições autônomas. Para elevar esse percentual, seria necessário ampliar o repasse para 26% da receita.
A proposta orçamentária distribui o bolo da seguinte forma:
- Governo do Acre – 75,19%
- Tribunal de Justiça – 9,75%
- Assembleia Legislativa (Aleac) – 6,26%
- Ministério Público do Acre – 5%
- Tribunal de Contas do Estado (TCE) – 2,3%
- Defensoria Pública – 1,5%
O orçamento atual, aprovado no fim do ano passado, é de R$ 12,15 bilhões, somando recursos próprios e de outras fontes — valor R$ 1,3 bilhão superior ao orçamento de 2024.
Você precisa fazer login para comentar.