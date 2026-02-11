Deputados federais do Acre têm média de 95,6% de presença na Câmara em 2025

A estudante da rede pública estadual Ana Joyce do Carmo Gomes, de 14 anos, segue ampliando uma trajetória marcada por conquistas acadêmicas expressivas. Entre os resultados mais recentes estão o 2º lugar no processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), para o curso de Gerontologia, em uma das instituições mais concorridas do país, e o 1º lugar em Administração na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba.

Mesmo diante das aprovações, a jovem optou por não ingressar na graduação neste momento. O objetivo permanece definido: cursar Medicina e atuar futuramente como médica e pesquisadora. Para isso, segue dedicada à preparação acadêmica e aos estudos voltados aos próximos processos seletivos.

A estudante já havia se destacado nacionalmente em 2025 ao ser aprovada, ainda muito jovem, em 14 cursos de graduação em instituições públicas e privadas do país, além de conquistar o primeiro lugar geral em concurso público municipal. As novas aprovações reforçam a constância do rendimento escolar e o planejamento educacional construído ao longo dos anos.

A trajetória de Ana Joyce vem sendo construída com o apoio da rede pública de ensino e do acompanhamento especializado ofertado pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), vinculado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). O atendimento inclui atividades de enriquecimento curricular, acompanhamento pedagógico e apoio socioemocional.

Segundo a gestora do NAAH/S, Jeane Lyra Jucá, o acompanhamento contribui para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes com altas habilidades, fortalecendo competências, autonomia e projetos de vida.

O trabalho desenvolvido pelo NAAH/S tem como objetivo identificar, acompanhar e estimular estudantes com potenciais diferenciados, por meio de atividades complementares, orientação pedagógica e apoio às famílias e às unidades escolares.

Ana Joyce afirma que a escolha pela Medicina está ligada à identificação com a área da saúde e ao desejo de atuar também na pesquisa científica, com interesse na área de neurociência. A estudante destaca ainda a importância da organização da rotina de estudos, do descanso e dos momentos de lazer para manter o equilíbrio.

A mãe da estudante, Vânia do Carmo Nery, destaca que o interesse pelos estudos sempre foi natural e reforça o apoio da família para que a filha alcance o objetivo profissional. “Desde muito cedo ela fala sobre cursar Medicina. Nosso papel é apoiar e incentivar para que ela consiga alcançar esse objetivo”, afirmou.

Conquistas 2026

Gerontologia – USP

Arquitetura e Urbanismo – Instituto Federal de Rondônia

Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Rondônia

Administração – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Direito – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Química Industrial – Instituto Federal de Farroupilha – RS

Engenharia de Alimentos – Universidade Federal de Santa Catarina

Inteligência Artificial (Tecnólogo) – Instituo Federal de Rondonópolis

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

