Deputados federais do Acre têm média de 95,6% de presença na Câmara em 2025
Socorro Neri (PP) lidera com 100% de frequência; Coronel Ulysses (União) compareceu a 120 das 121 sessões realizadas no ano
Com Radar no Congresso
Os oito deputados federais do Acre mantiveram alta assiduidade nas sessões plenárias da Câmara ao longo de 2025, com média de presença de 95,66%. O levantamento da plataforma Radar no Congresso considerou 121 sessões realizadas no período e avaliou comparecimentos, faltas justificadas e não justificadas.
A parlamentar Socorro Neri (PP) liderou o ranking da bancada com 100% de frequência, participando de todas as votações. Em seguida, Coronel Ulysses (União Brasil) compareceu a 120 sessões (99,17%), com uma ausência não justificada.
Vejam abaixo os números dos deputados federais Roberto Duarte (Republicanos), Zé Adriano (PP), Zezinho Barbary (PP), Eduardo Velloso (União Brasil). Os menores índices foram de Antônia Lúcia (Republicanos) e Meire Serafim (União Brasil). A diferença está no tipo de ausência: Antônia Lúcia acumulou dez faltas não justificadas, enquanto Meire Serafim apresentou justificativa para todas as dez ausências.
Presença em Plenário dos Deputados Federais do Acre (2025)
Total de sessões analisadas: 121
|Deputado(a)
|Partido
|Presenças
|Frequência (%)
|Faltas Justificadas
|Faltas Não Justificadas
|Socorro Neri
|PP
|121
|100,00%
|0
|0
|Coronel Ulysses
|União Brasil
|120
|99,17%
|0
|1
|Roberto Duarte
|Republicanos
|117
|96,69%
|4
|0
|Zé Adriano
|PP
|116
|95,87%
|2
|3
|Zezinho Barbary
|PP
|116
|95,87%
|5
|0
|Eduardo Velloso
|União Brasil
|114
|94,21%
|4
|3
|Antônia Lúcia
|Republicanos
|111
|91,74%
|0
|10
|Meire Serafim
|União Brasil
|111
|91,74%
|10
|0
Destaques e Análise
-
Líder em Assiduidade:
A deputada Socorro Neri (PP) foi a única da bancada a registrar 100% de presença, participando de todas as 121 sessões do ano.
-
Segundo Melhor Índice:
Coronel Ulysses (União Brasil) compareceu a 120 sessões, com apenas uma falta não justificada (99,17%).
-
Média da Bancada:
Os oito deputados da bancada acreana encerraram o ano com uma média de 95,66% de presença — um índice considerado elevado no comparativo nacional.
-
Contraste nas Ausências:
-
Antônia Lúcia (Republicanos) teve o maior número de faltas não justificadas (10), embora tenha mantido 91,74% de presença.
-
Meire Serafim (União Brasil) também registrou 91,74% de presença, mas justificou todas as suas 10 ausências.
-
Zezinho Barbary (PP) e Roberto Duarte (Republicanos) não tiveram nenhuma falta não justificada.
-
-
Baixo Nível de Infrequência:
Apenas três deputados registraram faltas não justificadas: Coronel Ulysses (1), Zé Adriano (3), Eduardo Velloso (3) e Antônia Lúcia (10). Os demais justificaram todas as ausências ou não faltaram.
Conclusão
Os dados indicam alta assiduidade da bancada acreana no plenário da Câmara em 2025, com todos os oito parlamentares apresentando frequência superior a 91%. O desempenho coletivo reflete compromisso com as votações nominais e atividades legislativas presenciais, ainda que haja variações quanto à justificativa das ausências.
Mais 97 aprovados em concurso da Educação tomam posse em Cruzeiro do Sul
Profissionais aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) tomaram posse na tarde desta terça-feira, 10, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. A cerimônia reuniu professores e servidores de apoio administrativo que passam a integrar, de forma efetiva, a rede estadual de ensino.
Entre os empossados estava Pedro Felipe Souza Silva, aprovado para o cargo de professor de Sociologia. O novo servidor destacou a importância do momento para a família e para a estabilidade profissional, após anos atuando como professor provisório.
Também tomou posse Kessyla Fernanda dos Santos Barros, para o cargo de apoio administrativo. Kessyla ressaltou que a efetivação representa estabilidade financeira e melhores condições para continuar os estudos.
Em Cruzeiro do Sul, foram empossados 88 profissionais de apoio administrativo, seis professores de Química e três de Sociologia.
O coordenador-geral da representação da SEE em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, informou que essa foi a terceira cerimônia de posse do concurso da Educação no município. Segundo o gestor, novas convocações já estão em andamento, incluindo profissionais da educação especial.
Acre revela jovem talento acadêmico com aprovações na USP e em outras universidades do país
A estudante da rede pública estadual Ana Joyce do Carmo Gomes, de 14 anos, segue ampliando uma trajetória marcada por conquistas acadêmicas expressivas. Entre os resultados mais recentes estão o 2º lugar no processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), para o curso de Gerontologia, em uma das instituições mais concorridas do país, e o 1º lugar em Administração na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba.
Mesmo diante das aprovações, a jovem optou por não ingressar na graduação neste momento. O objetivo permanece definido: cursar Medicina e atuar futuramente como médica e pesquisadora. Para isso, segue dedicada à preparação acadêmica e aos estudos voltados aos próximos processos seletivos.
A estudante já havia se destacado nacionalmente em 2025 ao ser aprovada, ainda muito jovem, em 14 cursos de graduação em instituições públicas e privadas do país, além de conquistar o primeiro lugar geral em concurso público municipal. As novas aprovações reforçam a constância do rendimento escolar e o planejamento educacional construído ao longo dos anos.
A trajetória de Ana Joyce vem sendo construída com o apoio da rede pública de ensino e do acompanhamento especializado ofertado pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), vinculado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). O atendimento inclui atividades de enriquecimento curricular, acompanhamento pedagógico e apoio socioemocional.
Segundo a gestora do NAAH/S, Jeane Lyra Jucá, o acompanhamento contribui para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes com altas habilidades, fortalecendo competências, autonomia e projetos de vida.
O trabalho desenvolvido pelo NAAH/S tem como objetivo identificar, acompanhar e estimular estudantes com potenciais diferenciados, por meio de atividades complementares, orientação pedagógica e apoio às famílias e às unidades escolares.
Ana Joyce afirma que a escolha pela Medicina está ligada à identificação com a área da saúde e ao desejo de atuar também na pesquisa científica, com interesse na área de neurociência. A estudante destaca ainda a importância da organização da rotina de estudos, do descanso e dos momentos de lazer para manter o equilíbrio.
A mãe da estudante, Vânia do Carmo Nery, destaca que o interesse pelos estudos sempre foi natural e reforça o apoio da família para que a filha alcance o objetivo profissional. “Desde muito cedo ela fala sobre cursar Medicina. Nosso papel é apoiar e incentivar para que ela consiga alcançar esse objetivo”, afirmou.
Conquistas 2026
Gerontologia – USP
Arquitetura e Urbanismo – Instituto Federal de Rondônia
Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Rondônia
Administração – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Direito – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Química Industrial – Instituto Federal de Farroupilha – RS
Engenharia de Alimentos – Universidade Federal de Santa Catarina
Inteligência Artificial (Tecnólogo) – Instituo Federal de Rondonópolis
Após derrota, Neném e Felipinho são dispensados do Santa Cruz
O volante Neném e o meia Felipinho foram dispensados pelo executivo de futebol do Santa Cruz, Ricardo Pereira, após a derrota para o Galvez. Os dois atletas entraram durante a partida contra o Imperador e foram comunicados do desligamento na reapresentação no domingo, 8, no CT do Cupuaçu.
Diretoria não sabia
Ricardo Pereira dispensou os dois atletas sem ter comunicado os dirigentes. A atitude do executivo de futebol não “caiu bem” e a decisão foi bastante questionada.
Tentou a voltar
O presidente do Santa Cruz, Léo Raches, trabalhou pelo retorno do meia Felipinho e quando assunto parecia contornado, o atleta recebeu uma proposta do Guaporé, de Rondônia, e decidiu não seguir na Capivara.
