Deputados do Acre convidam bancada federal para integrar caravana “BR-364 Pede Socorro”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior, o primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado Luiz Gonzaga, o vice-presidente, deputado Pedro Longo e o deputado Edvaldo Magalhães estão em Brasília cumprindo agenda estratégica e necessária para o povo do Acre. Eles vieram convidar pessoalmente os deputados federais do Acre para integrarem a caravana “BR-364 Pede Socorro”, uma mobilização que visa chamar a atenção das autoridades do governo federal para a urgente necessidade de reconstrução da principal rodovia do estado.

A BR-364 é considerada a espinha dorsal do Acre, sendo a principal via de ligação entre a capital Rio Branco e o interior do estado, especialmente até Cruzeiro do Sul. Há anos a população que necessita da via para transitar, sofre com as péssimas condições de trafegabilidade, especialmente no período do inverno amazônico.

“A situação da BR-364 é dramática. Os municípios do Acre dependem dela para tudo: abastecimento, transporte de pessoas, escoamento da produção. Queremos promover uma grande mobilização política para pressionar o governo federal a agilizar a licitação para a sua reconstrução, não podemos mais adiar isso”, afirmou Nicolau Júnior.

Além de garantir o transporte e o abastecimento dos municípios acreanos, a rodovia é fundamental para a economia e a integração social do estado. Por isso, os parlamentares destacam que o problema da BR vai muito além da infraestrutura: trata-se também de uma questão econômica e social.

A caravana “BR-364 Pede Socorro” será realizada no próximo dia 5 de junho, com saída de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, percorrendo os trechos mais críticos da rodovia. A expectativa é reunir representantes políticos, lideranças comunitárias, empresários e cidadãos que vivem diariamente os impactos causados pelas más condições da estrada.

Para Luiz Gonzaga, a união das forças políticas é essencial neste momento. “Estamos aqui para reforçar o convite aos deputados federais, pois é fundamental que a bancada federal esteja conosco, mostrando que essa não é uma pauta partidária, mas uma causa do povo acreano”, destacou.

