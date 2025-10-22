Conecte-se conosco

Flash

Deputados aprovam criação de Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua no Acre

Publicado

17 minutos atrás

em

Durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (22), os deputados aprovaram o Projeto de Lei nº 84/2025, de autoria do deputado Adailton Cruz (PSB), que dispõe sobre critérios para a implantação dos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centro COOP) no âmbito do Estado do Acre. A proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi aprovada em plenário com o reconhecimento dos parlamentares pela relevância social da iniciativa.

O PL tem como objetivo garantir o atendimento integral e humanizado à população em situação de rua, assegurando acesso a serviços de assistência social, saúde, capacitação profissional e reintegração familiar. De acordo com o texto, os Centros COOP deverão funcionar como espaços de acolhimento e referência, com equipe multidisciplinar voltada ao atendimento das demandas específicas desse público.

O deputado Adailton Cruz destacou que a proposta nasce da necessidade de o Estado dispor de uma política pública permanente e estruturada voltada às pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade. “O Acre precisa dar um passo importante na proteção da dignidade humana. Os Centros COOP serão instrumentos de apoio e reconstrução de vidas, oferecendo oportunidades reais para quem vive à margem da sociedade”, afirmou o parlamentar.

Com a aprovação, o projeto segue agora para sanção do Poder Executivo

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Flash

Presidente Marquinhos Tibúrcio e vereadores participam da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia

Publicado

3 horas atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, participou nesta terça-feira da 7ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nas dependências do CEDUP (Centro de Educação de Jovens e Adultos de Brasiléia).

O evento reuniu autoridades, profissionais da saúde, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater propostas e estratégias voltadas ao aprimoramento das políticas públicas de saúde no município.

Além do presidente, também estiveram presentes os vereadores Djahilson Américo, Careca Gadelha, Lucélia Borges, Almir Andrade e Beto Dantas, reforçando a importância da atuação conjunta entre o Poder Legislativo e os órgãos de saúde na construção de um sistema mais eficiente e acessível para a população.

Durante o encontro, foram discutidos temas como atenção básica, gestão participativa, financiamento e valorização dos profissionais da área, além de propostas que serão encaminhadas para as etapas estadual e nacional da conferência.

A presença dos parlamentares demonstra o comprometimento da Câmara de Brasiléia com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com as ações que visam o bem-estar e a qualidade de vida dos brasilienses.

Comentários

Continue lendo

Flash

Polícia Militar prende mulher apontada como líder de facção criminosa em Porto Walter

Publicado

23 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira (21) Antônia Michele Lima dos Santos, de 25 anos, durante uma operação realizada no bairro Maloca, em Porto Walter, interior do Acre. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão em aberto contra a suspeita, considerada uma das lideranças de uma facção criminosa atuante na região.

Segundo as investigações, Michele é apontada como responsável por aplicar “disciplinas” em mulheres na cidade e em comunidades vizinhas.

De acordo com informações repassadas, no último domingo (19), por volta das 23h30, Michele, o esposo Giovanni Ribeiro do Nascimento e Elissandro Lima da Silva, conhecido como “Nena”, teriam ido até um bar armados com facas em busca de uma mulher não identificada, a quem pretendiam agredir. A vítima conseguiu se trancar no banheiro do estabelecimento enquanto testemunhas acionavam a Polícia Militar. O trio fugiu antes da chegada da guarnição.

Com base nas informações, os policiais foram até a residência de Michele, na Rua Heliton Silva de Souza, para cumprir os mandados de prisão. No momento da abordagem, a suspeita demonstrou comportamento exaltado, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula 11 do STF, para garantir a segurança dela e da equipe.

Durante a ação, estavam no imóvel o marido da suspeita e duas crianças pequenas, que foram entregues ao pai. Os militares perceberam movimentação suspeita dentro da casa e, com autorização de Giovanni, realizaram uma busca, encontrando três celulares (dois Samsung e um Motorola), uma balança de precisão, várias semi-joias sem nota fiscal, uma faca tipo punhal e R$ 124 em espécie.

Michele foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter, junto com os materiais apreendidos, sem apresentar lesões e com todos os direitos assegurados.

A Polícia Civil segue investigando a participação de Michele, Giovanni e Nena nas ações criminosas, bem como a origem dos objetos encontrados na residência. A prisão é considerada um importante avanço no combate à criminalidade organizada no interior do Acre.

Comentários

Continue lendo

Flash

Polícia Militar frustra ataque criminoso no bairro Areal e prende quatro pessoas em Rio Branco

Publicado

1 dia atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Confronto deixou um suspeito ferido com tiro no peito e resultou na apreensão de três armas de fogo

Uma ação rápida de policiais militares do 2° Batalhão impediu um ataque armado que seria executado por uma organização criminosa na noite desta segunda-feira (21), na Travessa Beija-Flor, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. A operação terminou com um suspeito ferido, quatro pessoas detidas e três armas de fogo apreendidas.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir. Durante a ação, um dos suspeitos, identificado como Thiago Silva Alves, de 19 anos, apontou uma arma em direção aos militares, que revidaram os disparos, atingindo-o no peito.

Mesmo ferido, Thiago e dois comparsas tentaram escapar pulando o muro de uma residência. Contudo, devido à gravidade do ferimento, ele acabou ficando dentro do imóvel, onde foi contido pelos policiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada — para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Na ação, a PM conseguiu apreender três adolescentes e prender um adulto, além de recolher três armas de fogoutilizadas pelo grupo. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica.

Após os procedimentos, os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura o envolvimento dos suspeitos com facções criminosas atuantes na região.

 

Comentários

Continue lendo