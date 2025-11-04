Geral
Deputado Zé Adriano cobra explicações sobre remanejamento de R$ 45 milhões do DNIT no Acre e busca garantir continuidade das obras na BR-364
O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) está acompanhando de perto o remanejamento de R$ 45 milhões que estavam na conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, recursos originalmente destinados à recuperação da BR-364, entre Sena Madureira e Feijó. A transferência, realizada há cerca de dez dias, preocupa o parlamentar, que busca esclarecer o motivo da decisão e assegurar a devolução dos valores.
“Encaminhei um ofício ao diretor do DNIT no Acre pedindo que explique e nos dê maiores detalhes. Para onde foi o recurso, qual o motivo desse remanejamento e qual a garantia de que ele retorne até o final do exercício. Temos obras em andamento baseadas nesse orçamento, e as empresas não podem ficar no prejuízo”, explicou o deputado.
Zé Adriano afirmou que aguarda um posicionamento formal do DNIT local para tratar do assunto com segurança e transparência. “Por enquanto temos apenas informações superficiais. Pedi que o DNIT coloque tudo no papel. Assim que tivermos os dados, vamos até o Ministério dos Transportes e ao DNIT em Brasília, junto com a bancada, para pedir explicações e o retorno dos recursos. O objetivo é garantir a continuidade das obras e evitar qualquer paralisação”, completou.
O trecho entre Sena Madureira e Feijó é um dos mais críticos da BR-364, com obras em execução que dependem diretamente dos recursos federais para prosseguir dentro do cronograma previsto.
População carcerária do Acre dispara 45% em um ano e atinge 8.455 presos
Estado tem 8.455 detentos e déficit de 2.047 vagas; perfil mostra predominância de jovens pardos com baixa escolaridade por tráfico, roubo e homicídio
O sistema penitenciário do Acre enfrenta seu momento mais crítico da última década, com a população carcerária registrando um aumento explosivo de 45% em apenas um ano. Dados do Ministério Público do Acre (MPAC) revelam que o estado saltou de 5.490 detentos em setembro de 2024 para 8.455 pessoas privadas de liberdade em setembro de 2025 – o maior crescimento dos últimos oito anos.
Mesmo com a ampliação de vagas no sistema, que passaram de 5.490 para 7.280, o déficit atual é de 2.047 vagas, agravando o problema histórico de superlotação. O perfil dos encarcerados mostra predominância de jovens entre 25 e 29 anos (26,62%), pardos (82,92%), com baixa escolaridade – quase metade não completou o ensino fundamental. As principais causas de encarceramento mantêm o padrão de anos anteriores: tráfico de drogas, roubo e homicídio simples.
Cenário atual do sistema
- Déficit de vagas: 2.047 (7.280 vagas para 8.455 detentos)
- Crescimento: 45% em 12 meses
- Principais crimes: Tráfico, roubo e homicídio
Perfil dos apenados
- Gênero: 93,52% homens (7.505) / 6,48% mulheres (520)
- Idade: 25-29 anos (26,62%) e 18-24 anos
- Raça/cor: 82,92% pardos, 7,53% pretos
- Escolaridade: 48,94% não completaram ensino fundamental
- Estado civil: 62,2% solteiros
Presença internacional
- Estrangeiros: Peru (16), Colômbia (5), Bolívia (4)
- Outras nacionalidades: Venezuela, Serra Leoa, Argentina, Espanha, Portugal
O explosivo crescimento da população carcerária no Acre retoma o cenário de superlotação que parecia controlado nos últimos anos. O perfil dos presos mantém padrões históricos: jovens pardos com baixa escolaridade, refletindo desigualdades estruturais que precisam ser enfrentadas além das políticas de segurança pública.
Trabalhador rural é atacado por boi sinoeiro e sofre grave lesão no rosto em Sena Madureira, interior do Acre
Vítima foi surpreendida pelo animal durante serviço no Ramal Nova Olinda, em Sena Madureira; homem foi socorrido por freteiro e transferido para Rio Branco com contusão próxima ao olho
Um trabalhador rural sofreu um grave acidente na tarde desta segunda-feira (3) ao ser atacado por um boi sinoeiro durante suas atividades em uma fazenda no Ramal Nova Olinda, zona rural de Sena Madureira. De acordo com testemunhas, o homem foi surpreendido pelo animal e sofreu ferimentos no rosto, com uma forte contusão próxima ao olho direito que evidencia a violência do ataque.
Um freteiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros e transportou a vítima até o km 100 da Transacreana, onde uma equipe do SAMU realizou o atendimento inicial. Após ser estabilizado, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica mais detalhada e tratamento especializado. O caso alerta para os riscos enfrentados por trabalhadores rurais no estado.
Susto e medo: eixo de ônibus se solta na Via Chico Mendes em Rio Branco
Passageiros entraram em pânico após parte traseira do veículo se desprender; ninguém ficou ferido
Um incidente envolvendo um ônibus da Empresa Rico Transportes causou susto e medo em passageiros na manhã desta terça-feira, 4, em Rio Branco. O eixo traseiro do veículo se desprendeu enquanto o coletivo trafegava pela Via Chico Mendes, nas proximidades do Estádio Arena da Floresta.
Segundo testemunhas, o impacto da traseira do ônibus batendo no asfalto provocou um forte barulho, gerando pânico entre os passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra o ônibus imobilizado na via, com o eixo solto.
Até o momento, a Empresa Rico Transportes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.
