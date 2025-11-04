Deputado Zé Adriano cobra explicações sobre remanejamento de R$ 45 milhões do DNIT no Acre e busca garantir continuidade das obras na BR-364

O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) está acompanhando de perto o remanejamento de R$ 45 milhões que estavam na conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, recursos originalmente destinados à recuperação da BR-364, entre Sena Madureira e Feijó. A transferência, realizada há cerca de dez dias, preocupa o parlamentar, que busca esclarecer o motivo da decisão e assegurar a devolução dos valores.

“Encaminhei um ofício ao diretor do DNIT no Acre pedindo que explique e nos dê maiores detalhes. Para onde foi o recurso, qual o motivo desse remanejamento e qual a garantia de que ele retorne até o final do exercício. Temos obras em andamento baseadas nesse orçamento, e as empresas não podem ficar no prejuízo”, explicou o deputado.

Zé Adriano afirmou que aguarda um posicionamento formal do DNIT local para tratar do assunto com segurança e transparência. “Por enquanto temos apenas informações superficiais. Pedi que o DNIT coloque tudo no papel. Assim que tivermos os dados, vamos até o Ministério dos Transportes e ao DNIT em Brasília, junto com a bancada, para pedir explicações e o retorno dos recursos. O objetivo é garantir a continuidade das obras e evitar qualquer paralisação”, completou.

O trecho entre Sena Madureira e Feijó é um dos mais críticos da BR-364, com obras em execução que dependem diretamente dos recursos federais para prosseguir dentro do cronograma previsto.

