Acre
Deputado Zé Adriano cobra ação efetiva do Governo Federal para evitar colapso na BR-364 e isolar o Acre
Brasília (DF) – Em pronunciamento contundente no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Zé Adriano (PP-AC) alertou para o risco iminente de colapso da BR-364, única ligação terrestre entre Rio Branco e o Vale do Juruá. A fala, que repercutiu entre parlamentares e técnicos do setor de infraestrutura, chamou atenção para os impactos sociais, logísticos e econômicos do atual estado da rodovia.
“A BR-364 é, para nós, muito mais do que uma estrada. Ela é a linha vital que garante o direito de ir e vir de centenas de milhares de brasileiros que vivem nas regiões mais isoladas da Amazônia Ocidental”, destacou o parlamentar.
Segundo o deputado, o trecho está em estado crítico, com erosões, obras inacabadas e precariedade que colocam em risco o abastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos e o transporte de pacientes, estudantes e trabalhadores.
Zé Adriano reconheceu os investimentos recentes do Governo Federal, que somam R$ 830 milhões entre 2023 e 2024, mas fez um alerta:
“Os recursos previstos até o momento são insuficientes para atender as necessidades emergenciais da nossa BR-364. O modelo atual de repasses irregulares e ações isoladas compromete a eficiência das obras e gera desperdício.”
Entre os pontos mais críticos citados estão:
• Ponte sobre o Rio Caeté, operando com balsa improvisada e perigosa;
• Cabeceira da ponte do Rio Tarauacá, com obras paralisadas;
• Escorregamentos e deslizamentos, que estreitam a pista e tornam o tráfego noturno inviável;
• Anel Viário de Brasiléia, inacabado há mais de três anos, travando a integração Brasil–Peru.
Adriano reforçou a urgência de um plano de execução contínuo e estruturado, com repasses compatíveis com a curta janela do verão amazônico, quando as obras podem ser realizadas com segurança.
“Sem a BR-364, o Acre para. E quando o Acre para, é o Brasil que perde”, concluiu o deputado.
Comentários
Acre
Defesa Civil alerta para possibilidade de sexta cheia consecutiva do Rio Acre em 2025
Retorno do fenômeno La Niña pode intensificar as chuvas na região amazônica, segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.
O município de Rio Branco pode enfrentar, em 2025, a sexta cheia consecutiva do Rio Acre. O alerta foi feito pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, em entrevista ao ac24horas na noite desta quarta-feira (15). A preocupação surge após a confirmação do retorno do fenômeno climático La Niña, que influencia diretamente o regime de chuvas na região amazônica.
Segundo Falcão, o clima no Acre estava em condição de neutralidade meteorológica, sem a presença de fenômenos como o El Niño ou a La Niña. No entanto, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) confirmou recentemente o retorno da La Niña, ainda em fase inicial.
“Desde abril passado estamos em neutralidade meteorológica. Mas agora, na segunda quinzena de outubro, já temos novamente a influência do La Niña”, explicou. “Esse fenômeno representa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, e isso tende a provocar mais chuvas na nossa região.”
Apesar do alerta, o coordenador ressaltou que o fenômeno ainda é considerado fraco e que previsões mais precisas sobre o volume de chuvas e o risco de transbordamento do Rio Acre só poderão ser feitas nos próximos meses.
“Sempre no mês de novembro nos reunimos com todos os órgãos competentes, incluindo meteorologistas, para a chamada reunião pré-cheia. Até agora, o que posso adiantar é que, dependendo da intensificação do fenômeno, há sim a possibilidade de termos bastante chuva – e, com isso, uma nova enchente”, afirmou Falcão.
Ele destacou, porém, que o momento ainda requer cautela. O monitoramento está sendo feito de forma contínua, e ainda é cedo para afirmar com certeza se haverá uma nova cheia. “Não descartamos a possibilidade de termos mais uma enchente pela sexta vez consecutiva. Porém, ainda é prematuro afirmar com certeza. Precisamos observar o comportamento do clima nos próximos meses.”
A próxima reunião técnica da Defesa Civil com meteorologistas e órgãos parceiros está marcada para novembro, quando as análises atualizadas dos modelos climáticos devem oferecer um panorama mais claro sobre o período chuvoso e a possível elevação do nível do Rio Acre.
Comentários
Acre
Fé e Clima: Professora da Ufac participa de Missão Inter-religiosa por Justiça Ambiental na Europa
Rio Branco, AC – A voz da Amazônia ecoou na Europa em uma inédita agenda de fé e clima. A pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e professora da Universidade Federal do Acre, Andréa Alechandre, compôs a delegação brasileira que participou de uma série de eventos em Paris, França, e Castel Gandolfo, Itália, entre setembro e outubro, promovendo a justiça climática e o cuidado com o planeta.
Convidada pelo GreenFaith – um movimento global inter-religioso pela justiça climática, coordenado em nível global pelo Reverendo Fletcher Harper, dos Estados Unidos, Andréa Alechandre representou não apenas o Brasil, mas também a perspectiva evangélica no diálogo ambiental. Em Paris, ela esteve acompanhada por Andressa Dutra, uma jovem ativista ambiental da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e praticante de religião de matriz africana, a Umbanda, a Julia Rossi, coordenadora do GeenFaith Brasil. Já na Itália, um segundo momento, por Rayana Burgos, jovem ativista de Recife-PE também de religião de matriz africana, a Umbanda Jurerê, formando um poderoso trio que sublinhou a diversidade e a urgência da causa brasileira.
O GreenFaith, cuja coordenação no Brasil é liderada por Julia Rossi –, que em 2023 criou raízes no Brasil e em 2024 lançou a “Aliança Sagrada Pelo Clima”, da qual Andréa faz parte, foi o articulador dessa agenda. O movimento, originado nos Estados Unidos e presente em dez países, mobiliza pessoas de diferentes crenças para deter o avanço de projetos de combustíveis fósseis e construir um futuro mais sustentável.
Mobilização em Paris: A Força da Unidade na Marcha pelo Clima
De 24 a 29 de setembro, Paris foi palco de uma intensa programação. O ponto alto foi a marcha pelo “clima, justiça e liberdade”, que reuniu mais de 250 organizações. Pela primeira vez na história desses encontros, representantes de diversas religiões tiveram um papel central, com direito à fala e destaque na mídia local. “Participar desta marcha, vendo líderes de diferentes credos caminhando juntos pela mesma causa, foi como testemunhar um rio de fé e esperança se unindo para mover montanhas. É a prova de que a crise climática é um chamado que transcende qualquer fronteira, seja ela geográfica ou espiritual”, comentou a professora Alechandre.
Diálogo em Castel Gandolfo: Ética, Espiritualidade e o Futuro da COP30
A segunda etapa da jornada, de 1º a 3 de outubro, aconteceu em Castel Gandolfo, a residência de verão do Papa, na Itália. O local, conhecido por seus belos jardins e pela visão do Papa Francisco de transformá-lo em um centro de educação ambiental, abrigou dois eventos cruciais: a celebração dos 10 anos da Encíclica Laudato Si’ – o documento papal sobre o cuidado da casa comum – e o “Balanço Ético Global Multirreligioso” (GES), uma contribuição direta para a COP30.
No dia 1º de outubro de 2025, 35 líderes de diversas religiões e continentes, incluindo ministros, ativistas e defensores do clima, se reuniram no Borgo Laudato Si’. O objetivo: exigir que a liderança moral acompanhe a urgência científica da crise climática, antecipando as discussões da COP30.
Entre os presentes, destacaram-se nomes como Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, e Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda. Marina Silva enfatizou a necessidade de um componente ético para a eficácia da ação climática, uma ideia que ressoou profundamente com os participantes.
O Documento de Castel Gandolfo: Um Manifesto para a COP30
Durante os encontros na Itália, foi elaborado um documento robusto, que será levado à COP30. Este manifesto faz uma crítica contundente ao modelo econômico vigente, destacando uma crise ética e de valores que, segundo os líderes inter-religiosos, culmina em uma profunda crise espiritual e se manifesta em atitudes que degradam o meio ambiente. “É um grito de alerta. Entendemos que a degradação ambiental é um sintoma de uma crise mais profunda, uma crise de valores e uma crise espiritual, causada pelo nosso afastamento do Criador. O documento que construímos é como um mapa que aponta não só os perigos, mas também o caminho para uma reconciliação com Deus, conosco mesmo, com o próximo e com a criação”, explicou Andréa.
A jornada de Andréa Alechandre e suas colegas brasileiras na Europa demonstra a crescente importância do diálogo inter-religioso e da ação baseada na fé na luta global pela justiça climática. A união de diferentes credos, como muçulmanos, católicos, protestantes, budistas, judeus e Bahá’ís, representa uma poderosa força moral, essencial para inspirar mudanças e proteger a “nossa casa comum”.
Comentários
Acre
Câmara de Epitaciolândia aprova Plano Municipal de Turismo para impulsionar desenvolvimento econômico
Projeto de Lei aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Sérgio Lopes e visa potencializar atrativos locais e gerar novas oportunidades de renda
A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na 31ª Sessão Ordinária realizada em 13 de outubro, o Projeto de Lei nº 044/2025, que institui o Plano Municipal de Turismo. A proposta, que recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões técnicas da casa, foi encaminhada ao prefeito Sérgio Lopes (PL) para sanção.
O presidente da Câmara, vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE), formalizou o envio do autógrafo ao Executivo no dia 14 de outubro. A medida representa um avanço estratégico para o município, que busca consolidar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor turístico.
A implementação do plano visa potencializar os atrativos naturais e culturais da região, valorizar as tradições locais e criar novas oportunidades de investimento e geração de renda para a população, fortalecendo a economia do município através do turismo organizado e sustentável.
O consultor regional do DEL Turismo, Estácio Guimarães, contou que, por meio da expertise na área de desenvolvimento do turismo da iniciativa, foram apresentados sugestões e auxílio à equipe da prefeitura para desenvolvimento dos projetos. “O Centro de Atendimento Turista, que é justamente o local onde vai ser apresentado a turistas ativos culturais e naturais do município, e onde o turista pode tirar dúvidas e descobrir o que ele pode desfrutar dentro do município”.
Em julho deste ano a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) participou do lançamento do Plano de Turismo Sustentável do município de Epitaciolândia que foi a primeira cidade do estado incluída no Mapa do Turismo Brasileiro a ter um plano com informações sobre a história e geografia do município, as leis que orientam o desenvolvimento do turismo, os serviços ofertados, atrativos naturais e culturais da cidade e a cadeia produtiva local.
Coordenado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e assessorado pelo consultor do Programa DEL Turismo, o plano foi entregue pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e pela Prefeitura de Epitaciolândia, para a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.
“O acontecimento nos deixa felizes por demonstrar que os municípios também estão fazendo o seu papel na promoção e desenvolvimento do turismo no estado, especialmente de um turismo sustentável, que é o que a gente faz aqui, que envolve o acesso às unidades de conservação, às reservas extrativistas, ao manejo de recursos naturais”, disse Jackson Viana, representante da Sete no evento.
“Esse plano foi desenvolvido ao longo de três anos em parceria com o Del Turismo, onde tem todo o levantamento histórico, dados sobre o turismo aqui de Epitaciolândia. Então, é um plano que vai nortear os nossos próximos passos, o que nós devemos fazer e nos dedicar para que cada vez mais nós possamos atrair turistas”, disse o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.
“O plano vai nortear as políticas públicas, auxiliando no fomento ao desenvolvimento, no fortalecimento do turismo no município, como visão de médio e longo prazo, que traz propostas, além dos atrativos turísticos, para que a gente consiga buscar esse diferencial para o município de Epitaciolândia”, disse Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre.
Alinhado à sustentabilidade, Epitaciolândia vem sendo exemplo com as propostas apresentadas no plano. “Nos colocamos à disposição enquanto secretaria para apoiar os demais municípios a pensarem em seus planos, em suas realidades com as prefeituras e o Estado atuando em conjunto”, ressaltou Viana.
Você precisa fazer login para comentar.