Deputado Ulysses critica operação do ICMBio e cobra transparência em ações contra produtores rurais no Acre

Bloqueio total impede entrada e saída do município; tensão cresce com avanço da “Operação Suçuarana”

Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes voltaram a bloquear, de forma total, a BR-317 na entrada de Xapuri, interior do Acre, na manhã deste sábado, 14 de junho. A manifestação é uma resposta direta à “Operação Suçuarana”, deflagrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que visa fiscalizar atividades consideradas irregulares, especialmente a criação de gado dentro da unidade de conservação.

De acordo com a criadora de conteúdo Maria do Acre, que acompanha o protesto nas redes sociais, o bloqueio impede tanto a saída de veículos de Xapuri quanto a entrada de quem vem de Rio Branco. Um ônibus da empresa Transacreana que seguia em direção ao município foi barrado e precisou retornar à região do Alto Acre.

As manifestações começaram no domingo (8) e foram suspensas temporariamente na segunda-feira (9), mas voltaram com força neste sábado, agora com paralisação total do tráfego. Os moradores alegam que a operação do ICMBio vem sendo conduzida de forma agressiva, com apreensões de gado e embargos de propriedades, afetando diretamente o modo de vida de famílias que vivem há décadas na área.

Com o bloqueio da rodovia, alguns motoristas estão se arriscando em percursos alternativos por ramais da região, o que aumenta significativamente o tempo de viagem. Há relatos de que a adesão ao protesto cresce ao longo do dia, o que pode indicar que a mobilização se estenda por mais tempo.

Os moradores exigem diálogo com representantes do governo federal e soluções para a situação das famílias que dependem da criação de animais para subsistência. Até o momento, não há previsão de desmobilização do protesto.

