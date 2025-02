Deputado Tadeu Hassem solicita reforma na quadra do Instituto Odilon Pratagi, em Brasiléia

Na manhã desta Segunda (24), uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Rio Branco, atuando na Operação Protetor, realizou a prisão de um homem já conhecido na região por envolvimento com receptação de motos roubadas e tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Beira Rio, em Epitaciolândia.

De acordo com as informações , durante a abordagem, foram encontrados mais de 3kg de entorpecentes, maconha, em posse do suspeito. A prisão ocorreu como parte da missão do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), que tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região.

A Operação Protetor visa intensificar o policiamento em áreas estratégicas para coibir atividades criminosas e garantir maior segurança à população. O suspeito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

A presença do BOPE na cidade reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao crime organizado e na manutenção da ordem pública em todo o estado do Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários