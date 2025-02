Deputado Tadeu Hassem reforça apoio ao esporte em Brasiléia com novas emendas e parcerias

O campeonato de futsal será realizado no inverno, enquanto o campeonato de campo acontecerá no verão. A inversão dessas datas em anos anteriores dificultou o crescimento do esporte local que está em decadência nos últimos anos em Brasiléia pelo calendário esportivo

Na manhã desta sexta-feira (21), o ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia, foi palco de um encontro entre o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicano) e a Gerência Municipal de Esportes, representada por Clebson Venâncio. A reunião contou com a presença dos novos funcionários da gerência e destacou o compromisso do parlamentar em fortalecer o esporte no município.

Tadeu Hassem, que já destinou recursos para atletas e projetos esportivos em Brasiléia, reforçou durante o encontro o apoio por meio de novas emendas parlamentares. O objetivo é beneficiar tanto a zona urbana quanto a rural, promovendo a inclusão e o desenvolvimento do esporte em todas as regiões do município.

O deputado tem sido um importante elo entre a prefeitura e o governo do Estado, garantindo investimentos que melhoram a qualidade de vida da população. Durante a reunião, ele destacou a importância de fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento comunitário.

A atual administração municipal (Carlinhos do Pelado), tem como prioridade reestruturar o calendário esportivo de Brasiléia, corrigindo erros do passado. Uma das principais mudanças é a definição de datas estratégicas para as competições: o campeonato de futsal será realizado no inverno, enquanto o campeonato de campo acontecerá no verão. A inversão dessas datas em anos anteriores dificultou o crescimento do esporte local, e a nova proposta visa otimizar a organização e o desempenho dos atletas.

O encontro reforçou o compromisso de todas as partes envolvidas em transformar Brasiléia em um município referência no esporte, tanto no inverno quanto no verão, com investimentos contínuos e planejamento eficiente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários