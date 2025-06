Deputado Tadeu Hassem pede revisão urgente da legislação ambiental e denuncia “terror psicológico” no campo

Detento tentou escapar por buraco feito na parede da cela, mas ficou preso e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta segunda-feira (16)

Uma tentativa de fuga registrada na madrugada desta segunda-feira (16) no presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, terminou de forma inusitada após um dos detentos ficar entalado no buraco aberto na parede da cela. O caso ocorreu na cela 13 do pavilhão “R” da unidade.

O detento Alan Leandro da Silva, que dividia a cela com outros presos, tentou escapar por uma abertura improvisada feita com o uso de materiais artesanais e partes do forro do ambiente. No entanto, durante a fuga, ficou preso no espaço estreito, impossibilitado de seguir adiante.

Diante da situação, os policiais penais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que enviou uma equipe de resgate ao local. Os militares realizaram o salvamento e conseguiram retirar o preso com segurança.

Após o resgate, Alan Leandro e os demais envolvidos na tentativa de fuga foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram realizados os procedimentos cabíveis, incluindo a apuração por dano ao patrimônio público e tentativa de evasão.

Até o momento, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A direção da unidade deve abrir um procedimento interno para investigar o caso e reforçar a segurança no pavilhão.

