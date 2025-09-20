Acre
Deputado Tadeu Hassem participa de ação social que beneficiou comunidades de Rio Branco
Evento realizado na Escola Raimundo Gomes levou saúde, assistência e serviços gratuitos aos moradores dos bairros Rui Lino III, Mocinha Magalhães e Tucumã.
O deputado Tadeu Hassem esteve presente no Social Comunitário, realizado na Escola Raimundo Gomes, em Rio Branco, que atendeu moradores dos bairros Rui Lino III, Mocinha Magalhães e Tucumã.
A iniciativa ofereceu serviços de saúde, assistência social, apoio jurídico, além de atividades de lazer para a comunidade.
Em suas redes sociais, Tadeu Hassem agradeceu aos parceiros que contribuíram para o sucesso do evento, entre eles o deputado Dr. Eduardo Velloso, a direção da Santa Casa da Amazônia, representada por Anderson da Santa Casa e pelo Dr. Betinho, além do apoio do presidente Markinhos.
Segundo o parlamentar, estar presente em ações como essa é uma forma de reafirmar o compromisso com a população acreana. “Nosso mandato está e sempre estará à disposição para apoiar iniciativas que levem dignidade e esperança para quem mais precisa. Seguimos juntos, construindo um futuro melhor para todas as famílias”, destacou.
Defesa Civil testa sistema de alerta de desastres em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão e Brasiléia
Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão e Brasiléia recebem simulação de envio de mensagens automáticas para celulares; tecnologia não exige cadastro e atinge todos os dispositivos compatíveis em áreas de risco
A Defesa Civil iniciou neste sábado (20) os testes do sistema Defesa Civil Alerta em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão e Brasiléia. A ferramenta envia notificações automáticas de desastres diretamente para celulares compatíveis (Android a partir de 2020, conectados a redes 4G/5G), sem necessidade de cadastro prévio.
O coordenador nacional Rodrigo Soutto destacou que o sistema é abrangente:
“Alcança moradores, turistas e até estrangeiros dentro de áreas de risco”.
Em Rio Branco, a primeira simulação ocorreu às 13h na praça de alimentação do Via Verde Shopping, com equipes da Defesa Civil orientando a população sobre o funcionamento da tecnologia, no interior às 14h. O teste – que não representa perigo real – visa preparar comunidades para receber alertas de enchentes, tempestades e outros eventos extremos com antecedência, reduzindo riscos e potencializando respostas emergenciais. A iniciativa integra esforços nacionais de modernização de sistemas de prevenção.
Como funciona a tecnologia
- Compatibilidade: Android fabricados a partir de 2020
- Conexão: redes 4G ou 5G
- Abrangência: atinge automaticamente todos os dispositivos em áreas de risco (incluindo turistas e estrangeiros)
Detalhes da operação
Teste em Rio Branco realizado no Via Verde Shopping às 13h, interior às 14h
Equipes da Defesa Civil orientaram população sobre o sistema
Coordenador nacional Rodrigo Soutto destacou capilaridade do recurso
Credibilidade como desafio
O coordenador estadual, coronel Cláudio Falcão, enfatizou a importância da precisão das informações:
“Quando a mensagem chegar, as pessoas devem ter certeza de que é verdadeira e seguir as orientações”
A iniciativa integra o esforço federal de modernização do sistema de alertas precoce, crucial para o Acre – estado historicamente vulnerável a eventos climáticos extremos na Amazônia. A fase de testes precede a implantação nacional prevista para 2025.
Do mingau de banana à baixaria: os sabores que contam a história do Mercado do Bosque
Símbolo da cultura e da gastronomia acreana desde 1966, um ponto de encontro de sabores e histórias
Enquanto a cidade repousa, o Mercado do Bosque desperta, inebriando a todos pelo cheiro forte do café passado na hora. Ali, o tempo parece seguir outro ritmo. O silêncio das ruas dá lugar às conversas animadas, ao som das panelas e ao aroma inconfundível da culinária acreana.
O Mercado do Bosque, gerido pela Prefeitura de Rio Branco é um dos lugares mais movimentados de Rio Branco. Durante o dia, recebe moradores em busca de produtos regionais e refeições típicas; já à noite e de madrugada, torna-se o destino certo de quem sai de festas e bares em busca de um prato quentinho.
O ambiente é marcado pelo cheiro do café fresco, do mingau de banana tão apreciado e das comidas preparadas na hora, que fazem do espaço um verdadeiro cartão-postal gastronômico da capital acreana. Mais do que um espaço comercial, o Mercado do Bosque é um ponto de encontro cultural e gastronômico.
Fundado em 1966, na gestão do prefeito Adauto Brito da Frota, foi o primeiro mercado instalado no 1º Distrito. Sua criação atendeu à necessidade de escoar a produção das colônias agrícolas e abastecer os moradores do bairro, que crescia junto com a capital acreana. Desde então, tornou-se referência e orgulho para os rio-branquenses.
Em 2002, o mercado ganhou oficialmente o nome de Álvaro Vieira da Rocha, jornalista e boêmio que marcou época com o evento “Skol com Frutas”, onde se reunia com amigos para cantar e tocar violão até o amanhecer. A homenagem reforça o espírito livre e cultural que o espaço representa. Conhecido por muitos como “Alvarozinho” foi um grande humorista acreano das redações de jornais, estúdios de rádio e televisão, escritórios governamentais, da Emater e botecos da cidade, sendo um frequentador assíduo do Mercado do Bosque.
Onde a juventude encontra a tradição
Na madrugada, a juventude encontra no Mercado do Bosque o lugar perfeito para se recuperar das festas degustando iguarias típicas. A mais famosa delas é a Baixaria, prato símbolo da gastronomia local, feito com pão de milho, carne moída, ovo frito e vinagrete. Sua origem é envolta em histórias curiosas: dizem que um peão faminto pediu “o que tivesse para comer” e recebeu uma mistura improvisada, que ele batizou com uma pergunta “quanto custa essa baixaria toda?” — e o nome pegou.
Além da Baixaria, brilham no cardápio o mingau de banana ou tapioca, o bolo de macaxeira, os charutos, os quibes de arroz e de macaxeira, as tapiocas recheadas e os sucos naturais. Cada prato carrega um pedaço da memória afetiva do Acre e faz do mercado um ponto de parada obrigatória para quem visita à cidade.
A história do bairro Bosque
O surgimento do bairro Bosque está ligado ao período pós-Batalha da Borracha, quando Rio Branco passou a receber novos equipamentos públicos e colônias agrícolas. A abertura da Avenida Getúlio Vargas foi determinante para a valorização da região.
A área, antes ocupada por bosques e pela antiga Fazenda Araripe, transformou-se em bairro e, com o aterro de um açude, nasceu a Rua Coronel Alexandrino, endereço que abrigaria o hoje tradicional Mercado do Bosque.
Vozes da tradição
O historiador e escritor José Wilson resume a importância do espaço: “O Mercado do Bosque é um dos lugares mais tradicionais de Rio Branco e um verdadeiro patrimônio da cidade. Ele é único porque não fecha nunca: funciona 24 horas, todos os dias da semana, mantendo viva a tradição de acolher quem busca nossas comidas típicas, seja de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Quem sai de uma festa ou termina um dia de trabalho sabe que vai encontrar o mercado aberto, pronto para receber com o sabor da nossa cultura. A homenagem ao jornalista Álvaro Vieira da Rocha também reforça esse espírito boêmio e popular, tornando o Bosque um símbolo da identidade rio-branquense”, explicou.
O comerciante Ari de Araújo, permissionário desde os anos 1980, relembra os primeiros dias. “Quando cheguei aqui, o mercado ainda era de madeira. Depois veio a reforma em alvenaria e a gente pôde crescer. Hoje, o que mais procuram são os produtos tradicionais: mel, rapadura, galinha caipira, charque, pirarucu, banana da região e a farinha de Cruzeiro do Sul”, ressaltou.
Já Ester Silva, proprietária do tradicional Café Duas Irmãs, mantém há mais de 40 anos o legado da mãe, dona Luiza, carinhosamente chamada de Vozinha.
“Cuido desse espaço até hoje com muito carinho. Os pratos mais procurados continuam sendo a baixaria, a tapioca recheada e os quibes de arroz e macaxeira. É o sabor da nossa cultura que se perpetua”, pontuou.
O Mercado hoje
Atualmente, o Mercado do Bosque vai além da comida. Além das bancas e restaurantes, abriga lojas de assistência técnica, espaços de beleza, pequenos comércios e serviços variados, mantendo sua relevância como centro pulsante de economia e convivência.
Mais do que um ponto comercial, o Bosque é um símbolo de Rio Branco, que une passado e presente, tradição e modernidade. Seja para tomar café da manhã após uma madrugada de festa, para almoçar um prato típico ou apenas para caminhar entre os cheiros e sabores da cidade, o Mercado do Bosque é parada obrigatória.
Acre lançará plataforma que mapeia impactos de inundações
Uma ferramenta inovadora será lançada na próxima segunda-feira, 22, na Semana do Clima de Nova York: o Acre Climate, uma plataforma digital criada para mapear os impactos das inundações sobre populações vulneráveis no estado do Acre.
O projeto é fruto da parceria entre o governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), e a empresa brasileira Codex, especializada em inteligência de dados e mudanças climáticas. A apresentação será feita no espaço principal do evento, o The Hub Live, localizado no The Glasshouse, em Manhattan.
O Acre Climate foi um dos três projetos selecionados globalmente em 2024 pelo Future Fund, mecanismo de financiamento climático coordenado pela Coalizão Under2, que reúne mais de 270 governos subnacionais ao redor do mundo. Além do Acre, foram contempladas propostas do México e da Indonésia.
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, destacou a importância do lançamento da plataforma para que o governo atue de maneira mais eficiente na mitigação das mudanças climáticas.
“O Acre Climate reúne e organiza dados sobre os impactos das enchentes e outros eventos extremos, permitindo que o governo atue com mais rapidez e eficiência, especialmente para proteger as populações mais vulneráveis. Fomos o único estado do Brasil selecionado pela organização internacional para desenvolver essa iniciativa. Isso mostra que o Acre é referência global em resiliência climática.”
A plataforma Acre Climate utiliza tecnologias avançadas de geoprocessamento e dados integrados para monitorar e simular os impactos de enchentes em comunidades ribeirinhas, indígenas e em situação de vulnerabilidade. A ferramenta será utilizada tanto para consulta pública quanto para apoio técnico a gestores públicos, permitindo respostas mais rápidas e eficazes diante aos eventos extremos.
“O Acre tem enfrentado eventos extremos como secas severas e cheias históricas. A plataforma surge com o propósito de fortalecer a capacidade de compreender os impactos sociais e ambientais das mudanças climáticas e integrar políticas públicas de forma mais eficiente, para antecipar cenários e planejar respostas com base em dados, simulações e análises dinâmicas”, explica o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho
Na fase inicial do projeto, sete municípios acreanos já foram incluídos no mapeamento: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco, Xapuri, Porto Walter e Jordão. A plataforma disponibiliza informações detalhadas sobre áreas de risco de inundação, equipamentos públicos vulneráveis, bairros afetados e projeções de impacto territorial.
No lançamento em Nova York, estarão presentes a vice-governadora Mailza Assis,o secretário de Meio Ambiente e o diretor de Negócios da Codex, Venicios Santos, que destaca que o tempo de desenvolvimento foi um dos diferenciais do Climate Acre.
“Projetos climáticos costumam levar de três a cinco anos entre a concepção, a captação e a execução. No nosso caso, conseguimos estruturar tudo em menos de 12 meses”, afirma.
O diretor atribui a agilidade ao modelo inovador de operação do Future Fund, da Coalizão Under 2, que viabilizou um fluxo mais ágil de financiamento e execução.
“Em um cenário de emergência climática, o tempo é um recurso crítico. Ter uma plataforma pronta e funcionando em menos de um ano faz toda a diferença para a proteção de vidas, fortalecimento da resiliência climática e apoio a comunidades”, completa.
Saiba mais
A Acre Climate é baseada no ArcGIS, um dos sistemas de inteligência geoespacial mais utilizados no mundo. A plataforma reúne dados hidrológicos, populacionais e socioeconômicos, com simulações interativas e dashboards com indicadores em tempo real e entra em operação nesta segunda-feira, 22.
A plataforma utiliza tecnologias de geoprocessamento para monitorar e simular os impactos das inundações. Os dados da plataforma são provenientes do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), que conta ainda com integração direta com instituições estaduais como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Urbanismo, Assistência Social e Direitos Humanos, além de órgãos do Governo Federal como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Fonte: Agência de Notícias do Acre
