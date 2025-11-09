Flash
Deputado Tadeu Hassem participa de ação comunitária de saúde em área rural de Brasiléia
Programa levou atendimentos médicos, vacinação e serviços essenciais à comunidade Águas Belas
O deputado estadual Tadeu Hassem participou, neste sábado (8), da 9ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, realizado pela Prefeitura de Brasiléia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A ação ocorreu na BR-317, km 19 + 38 do Ramal Pega Fogo, na comunidade rural Águas Belas, reunindo moradores e autoridades locais.
Ao lado dos vereadores Marquinhos Tibúrcio e Djailson Américo, o parlamentar acompanhou os atendimentos oferecidos à população. A iniciativa tem como foco garantir acesso a serviços de saúde e cidadania a famílias que vivem em regiões distantes da área urbana.
Durante a mobilização, os moradores receberam consultas médicas, vacinação, atendimentos odontológicos e orientações de saúde preventiva, além de outros serviços disponibilizados pela administração municipal.
Tadeu Hassem ressaltou a importância da ação e elogiou o trabalho desenvolvido pelo município. “Quero parabenizar o secretário de Saúde, Francélio Barbosa, por esse trabalho que faz a diferença na vida de quem mora longe da cidade. Levar saúde e atendimento de qualidade aos lugares de difícil acesso é garantir dignidade e respeito à nossa população”, afirmou.
O Saúde em Ação na Comunidade tem se consolidado como uma estratégia contínua da gestão que tenta ampliar a oferta de serviços nas áreas rurais, reforçando a política de inclusão e assistência às famílias do interior.
Vídeo: Operação integrada prende dupla armada em imóvel abandonado em Assis Brasil
Ação conjunta entre Sejusp, Gefron, PMAC e Polícia Civil ocorreu durante patrulhamento para prevenir confrontos entre facções
Uma operação integrada coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com atuação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar do Acre (PMAC) e Polícia Civil, resultou na prisão de dois homens armados no município de Assis Brasil.
A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo na região, que tem sido monitorada pelas forças de segurança em razão de disputas entre grupos criminosos. Conforme as autoridades, a dupla foi avistada em um terreno onde havia uma casa abandonada. Ao perceber a aproximação policial, os suspeitos tentaram se esconder no interior do imóvel.
As equipes realizaram a abordagem imediata e, durante a revista, localizaram uma arma de fogo com cada um dos indivíduos.
Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e o armamento foi apreendido. Todo o material, juntamente com os conduzidos, foi apresentado na Delegacia de Assis Brasil para os procedimentos legais cabíveis.
A ação faz parte das medidas contínuas das forças de segurança para reforçar o policiamento na fronteira e coibir atividades de organizações criminosas na região.
Prefeito Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou neste sábado(08) a grande final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, localizada no Seringal Icuriã, região da Divisão. O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, moradores de diversas comunidades vizinhas, além de atletas, famílias e comerciantes locais que aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.
A iniciativa faz parte do projeto de incentivo ao esporte promovido pela gestão municipal, que vem investindo tanto na zona rural quanto na zona urbana, contemplando também as comunidades indígenas. O objetivo é fortalecer a prática esportiva, promover integração entre as comunidades e gerar oportunidades de renda.
A festa foi marcada por animação, jogos disputados. A comunidade fez questão de participar e apoiar seus times, mostrando o quanto o esporte tem força e representatividade no meio rural.
Para o prefeito Jerry Correia, o esporte é também um importante instrumento social e econômico.
“Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, prestigiando o esporte, movimentando a economia local e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: estar presente e apoiar iniciativas que fortalecem a vida das pessoas, seja na zona urbana, rural ou indígena.”, destacou o prefeito.
A competição rural é mais uma ação da Prefeitura de Assis Brasil que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento comunitário e com o lazer aliado à qualidade de vida dos cidadãos.
Associação da Resex de Epitaciolândia recebe veículos da Prefeitura com apoio de Márcio Bittar
Prefeitura de Epitaciolândia e Senador Márcio Bittar entregou veículos à AMOPRELANDIA e anunciam novos investimentos para o município
Na manhã deste sábado, (08), o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, realizou a entrega de três veículos à Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes (AMOPRELANDIA). A ação representa mais um importante investimento na infraestrutura e na valorização das comunidades da zona rural de Epitaciolândia.
Foram entregues duas motocicletas Honda Bros 160 e uma caminhonete Mitsubishi Triton, adquiridas por meio de emendas parlamentares do Senador Márcio Bittar, que esteve presente na solenidade. O ato contou ainda com a presença dos vereadores José Henrique, Jezo, Girlene da Saúde, Eliade Silva, além do presidente da AMOPRELANDIA, José Maria (Açúcar), o vice-presidente Sr. Silva, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, secretários municipais, assessores e população em geral.
Durante a cerimônia, o vice-presidente da AMOPRELANDIA, Sr. Silva, agradeceu ao prefeito Sérgio Lopes e ao senador Márcio Bittar pelo apoio e compromisso com os moradores da Reserva Chico Mendes.
O presidente da associação, José Maria (Açúcar), destacou a importância da parceria e reconheceu o empenho do senador e do prefeito em garantir melhores condições de trabalho e dignidade para as famílias da região.
Os vereadores presentes também enalteceram o trabalho conjunto entre o Executivo Municipal e o Senado, ressaltando o compromisso de ambos com o desenvolvimento de Epitaciolândia e com a melhoria da vida das comunidades extrativistas.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita enfatizou que o senador Márcio Bittar tem sido um grande parceiro de Epitaciolândia:
“Hoje o senador traz uma caminhonete e duas motos, mas ele já trouxe muito mais para o município e continuará trazendo. É justo que Epitaciolândia reconheça aqueles que realmente fazem pelo nosso povo. O senador Márcio Bittar é, sem dúvida, o maior articulador político do Acre, e sua atuação tem sido marcada por investimentos que chegam de fato à população.”
O Senador Márcio Bittar, por sua vez, aproveitou o momento para anunciar a destinação de uma emenda de bancada para a construção da segunda ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da região do Alto Acre.
“Essa é uma obra fundamental para acabar com a dependência de uma única ponte e garantir mais mobilidade e dignidade para quem vive e trabalha aqui. Com o apoio da bancada federal, os recursos estão assegurados e a obra será concluída”, afirmou o senador.
O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o senador pelo constante apoio ao município e destacou que os investimentos vão muito além dos veículos entregues:
“O senador Márcio Bittar tem sido um verdadeiro defensor da Amazônia e do homem amazônico. Com sua ajuda, conseguimos autorizar a construção da Escola José Joaquim Meireles dentro da reserva, além de outros investimentos que transformam a vida das famílias rurais. Ele é, sem dúvida, o senador que mais destinou recursos para o Acre mais de um bilhão em emendas e tem olhado com carinho especial para Epitaciolândia.”
Durante seu discurso, o prefeito também reforçou a importância de novas obras que estão em andamento, como a recuperação da Rua Fontenele de Castro e do Bairro Satél, que somam mais de R$ 4 milhões em investimentos, e o projeto de construção de casas populares, no valor de R$ 5 milhões, também oriundo de emenda do senador.
O evento foi marcado por reconhecimento, emoção e sentimento de gratidão entre os moradores da Reserva Chico Mendes, que agora contam com mais estrutura para fortalecer suas atividades e melhorar as condições de vida das famílias extrativistas.
“Hoje celebramos não apenas a entrega de veículos, mas o fortalecimento de uma parceria que tem gerado resultados concretos. Epitaciolândia segue avançando com trabalho, união e compromisso com o povo”, concluiu o prefeito Sérgio Lopes.
