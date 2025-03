Deputado Tadeu Hassem parabeniza militares do 5º Batalhão da PM por qualificação em curso SWAT

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP), reconheceu a postura democrática da oposição e cobrou esclarecimentos sobre o impedimento de acesso do deputado Emerson Jarude a uma escola pública.

“Quero elogiar Emerson Jarude e Edvaldo Magalhães pela forma respeitosa e democrática com que têm tratado os problemas nesta tribuna. Isso fortalece a nossa democracia e traz o respeito do povo. Sobre o incidente que mencionado, isso é inaceitável. Não foi uma ordem do governador nem do secretário esse impedimento. Vamos apurar e garantir que essa pessoa responda por impedir a entrada de um deputado. Nenhum funcionário pode barrar um parlamentar em repartições públicas”, afirmou Moraes.

O deputado também destacou avanços na área da saúde, mencionando melhorias no atendimento hospitalar no Juruá e a realização de cirurgias eletivas. “A saúde não é fácil, mas o governo está presente. Fiquei muito alegre com a modernização no tratamento do câncer. Hoje temos a máquina mais moderna do mundo funcionando aqui, reduzindo o tempo de radioterapia para três minutos, o que traz alívio a quem tanto sofre”, ressaltou.

Moraes reconheceu os desafios enfrentados pelo governo, mas enfatizou que há avanços significativos no estado. “Temos problemas, mas também grandes conquistas. É preciso olhar para os dois lados e seguir trabalhando pelo bem da população”, concluiu.

Texto: Andressa Oliveira

Fotos: Sérgio Vale

