Deputado Tadeu Hassem garante R$ 1,1 milhão em emendas para escolas de Brasiléia

O deputado estadual Tadeu Hassem destinou, por meio de emendas parlamentares, um total de R$ 1,1 milhão para a educação pública de Brasileia. Esses recursos serão investidos em 11 escolas e creches municipais ao longo de 2025, 2026 e 2027 — ano onde são executadas as emendas de 2026, último ano do mandato — com o objetivo de melhorar a infraestrutura e as condições de ensino para crianças, adolescentes e profissionais da rede pública. O plano de investimento já está em andamento.

O montante aprovado pelas emendas está garantido nos orçamentos desses anos e será liberado conforme um cronograma estabelecido para o benefício da comunidade escolar de Brasileia.

No ano de 2025, já foi liberada a primeira remessa dos recursos. Cada uma das 11 unidades de ensino recebeu R$ 25 mil, o que já totalizou R$ 275 mil em fase de execução pelas escolas. Para esse ano de 2026, está garantida uma nova liberação de R$ 35 mil para cada instituição, somando mais R$ 385 mil em investimentos.

“O plano é que o investimento se complete em 2027, quando está previsto que cada uma das 11 escolas e creches receba a última parcela de R$ 40 mil e receba o montante individual de R$ 100 mil por unidade. Após os 3 anos de mandato, o objetivo é de que o conjunto das 11 instituições totalize o recebimento de R$ 1,1 milhão destinados pelo deputado”, explica Tadeu.

A articulação e execução da emenda foi possível graças à parceria com a gestão municipal. O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, e a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, trabalharam em conjunto com o parlamentar para garantir que esses recursos chegassem às escolas. O deputado Tadeu Hassem reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município por meio da educação, garantindo melhores condições para as redes públicas de ensino.

