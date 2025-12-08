Conecte-se conosco

Deputado Tadeu Hassem discute emendas de 2025 e orçamento do Acre em reunião com secretarias estaduais

37 minutos atrás

O deputado estadual Tadeu Hassem se reuniu na Secretaria de Planejamento com o coronel Ricardo Brandão, o secretário da Segov, Luiz Calixto, e o representante da Fazenda, Amarisio, para tratar de temas considerados estratégicos para o Acre.

A principal pauta do encontro foi a execução das emendas parlamentares para 2025. Também foram discutidos os preparativos para a audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA), marcada para o dia 11, e pontos relacionados ao orçamento de 2026.

Hassem, que preside a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, afirmou que segue acompanhando de perto cada etapa do processo para garantir o avanço dos projetos e a destinação dos recursos à população.

Nas redes sociais, o deputado Licurgo Hassem destacou a união de esforços em prol do desenvolvimento do estado e elogiou o trabalho conduzido pela equipe.

Prefeito Jerry Correia assina contrato que fortalece a agricultura familiar e garante aquisição da merenda escolar

44 minutos atrás

8 de dezembro de 2025

O prefeito Jerry Correia assinou nesta segunda-feira(08), o contrato com a Coopegrãos para garantir o cumprimento da legislação que determina a aplicação de 30% dos recursos destinados à merenda escolar na compra de produtos oriundos da agricultura familiar. A atual gestão já vem mantendo este compromisso desde o início do mandato, valorizando o produtor rural, fortalecendo a economia local e assegurando alimentos frescos e de qualidade para os estudantes da rede municipal de ensino.
O novo contrato tem vigência para o ano letivo de 2026, e a Prefeitura reforça que os produtores rurais de Assis Brasil devem participar ativamente do programa, garantindo oferta e regularidade dos produtos. A iniciativa gera renda, estimula a produção local e contribui para uma merenda escolar nutritiva e diversificada.
Entre os itens que serão adquiridos estão:
•Banana comprida — R$ 9,70/kg
•Abacate — R$ 10,90/kg
•Banana prata — R$ 8,00/kg
•Couve — R$ 17,27/kg
•Goma de mandioca — R$ 18,28/kg
•Macaxeira com casca — R$ 7,40/kg
Os preços demonstram a valorização do agricultor, que passa a ter garantia de comercialização e incentivos para ampliar sua produção. Embora a Coopegrãos seja uma cooperativa sediada em Brasiléia e não em Assis Brasil, ela venceu o processo licitatório de forma regular. A gestão municipal já alinhou com a direção da cooperativa a priorização da compra de produtos cultivados no próprio município, desde que haja oferta com qualidade e quantidade necessárias.
A Prefeitura reforça o convite aos agricultores locais: participem do programa, fortaleçam a produção e garantam presença na merenda escolar das crianças assis-brasilenses. O compromisso com a compra local fortalece a economia do município, gera desenvolvimento e oferece mais qualidade de vida para quem produz e para quem consome.

Árvore de grande porte cai e bloqueia ponte no bairro das Placas em Rio Branco

1 hora atrás

8 de dezembro de 2025

Uma árvore de grande porte desabou sobre a ponte localizada no bairro das Placas, nos fundos do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, durante a forte chuva que atingiu a capital no início da tarde desta segunda-feira (8).

O tronco ficou atravessado sobre a estrutura, impedindo completamente a passagem de veículos nos dois sentidos. Motoristas que tentaram atravessar a ponte precisaram retornar e alertaram outros condutores sobre a interdição repentina.

Até o fechamento desta reportagem, nem o Corpo de Bombeiros nem equipes da Defesa Civil haviam chegado ao local para iniciar a remoção da árvore e liberar o tráfego. A situação tem causado preocupação entre moradores e usuários da via, que dependem da ponte diariamente para deslocamentos na região.

Vice-governadora Mailza abre programação de Natal com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco

18 horas atrás

7 de dezembro de 2025

O Palácio Rio Branco se transformou em cenário de celebração neste domingo, 7, com o acender oficial das luzes de Natal e a tradicional cantata, marcando o início da programação natalina do governo do Acre. O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, além das principais autoridades do Executivo e da Assembleia Legislativa. Artesãos e empreendedores da economia solidária também participam oferecendo artesanato e gastronomia local ao público.

Acender oficial das luzes de Natal e a tradicional cantata, marcando o início da programação natalina, contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A vice-governadora Mailza Assis abriu a noite destacando o simbolismo da celebração. Eu e o governador Gladson Camelí desejamos que o espírito de Natal esteja presente entre nós nesse momento em que iniciamos as celebrações natalinas no Acre. Que a paz e o amor de Jesus Cristo ilumine todas as famílias acreanas, afirmou.

Governo do Acre abre programação de Natal com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco. Foto: Pedro Devani/Secom

A vice-governadora ainda enfatizou o sentido do acender das luzes: Ao iluminarmos esses espaços representativos da vida social e cultural do povo acreano, remetemos essa luz para o interior de cada homem, mulher, criança e jovem que vive no nosso estado.

Presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também saudou o público destacando o espírito de união e serviço. Foto: Ingrid Kelly/Secom

O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também saudou o público destacando o espírito de união e serviço: Natal é amor, é esperança, é fraternidade. Agradeço à vice-governadora e ao governador Gladson Camelí por conduzirem um trabalho que olha com sensibilidade para o nosso povo. Hoje iniciamos uma programação que celebra a arte, a cultura e a fé até o dia 21, com muita música, teatro e a presença da economia solidária”, declarou.

Vice-governadora enfatizou o sentido do acender das luzes: Ao iluminarmos esses espaços representativos da vida social e cultural do povo acreano, remetemos essa luz para o interior de cada homem, mulher, criança e jovem que vive no nosso estado. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Economia solidária movimenta a praça do Palácio

A programação inclui exposição e venda de produtos artesanais e gastronômicos. A artesã Lucimeire Barbosa Rocha, professora e crocheteira, apresenta parte do trabalho que estará disponível durante todo o período festivo. Quero ficar até o último dia. Meu nicho é moda casa: tenho peças para banheiro, cozinha, capas de galão, sousplat, além de itens em tecido bordado e bonecas de pano para alegrar a criançada”, contou.

Artesã Lucimeire Barbosa Rocha, professora e crocheteira, apresenta parte do trabalho que estará disponível durante todo o período festivo. Foto: Ingrid Kelly/Secom

No setor gastronômico, o público encontra opções variadas. A empreendedora Elene Albuquerque atraiu visitantes com doces, cookies e empadas, mas um produto chamou mais atenção: Essa é a nossa torta “acrianinha”, com banana frita e doce de leite. É o carro-chefe da empresa. As vendas hoje estão sobrenaturais de boas. Difícil é dar conta de tanta gente, e tenho certeza que os próximos dias serão ainda melhores”,comemorou.

Empreendedora Elene Albuquerque atraiu visitantes com doces, cookies e empadas, mas um produto chamou mais atenção. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Um Natal para celebrar a fé e renovar esperanças

Mailza reforçou que o governo tem trabalhado para revitalizar o Palácio, praças, pontes, rotatórias e monumentos públicos da região central de Rio Branco, preparando a cidade para acolher as famílias durante o período natalino. Sempre com a perspectiva de aquecer o comércio e dar conforto à população que vem celebrar o Natal no centro da capital”, destacou.

Centro de Rio Branco totalmente iluminado para o Natal. Foto: Alefson Oliveira/Secom

Encerrando sua fala, a vice-governadora deixou uma mensagem de esperança: Que possamos viver o renascimento das nossas esperanças através de um novo tempo de fé, paz e alegria. A festa é de vocês! Um feliz Natal para todos!

Vice-governadora Mailza Assim deixou uma mensagem de esperança: Que possamos viver o renascimento das nossas esperanças através de um novo tempo de fé, paz e alegria. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A programação segue nos próximos dias com atrações culturais, apresentações artísticas e espaço para a economia solidária, reforçando o espírito natalino no coração da capital acreana.

