Deputado Tadeu Hassem destaca a aprovação da lei que permite internato de formados no exterior no Acre

Assembleia aprovou a lei e o parlamentar destaca o impacto da medida para ampliar atendimento e beneficiar jovens acreanos

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para comemorar a aprovação do projeto de lei que autoriza estudantes de medicina formados no exterior a realizarem o internato em unidades de saúde do estado.

A proposta, de autoria do deputado Pablo Bregense, foi aprovada em plenário e, segundo Hassem, representa um avanço tanto para os acadêmicos quanto para a população acreana. O parlamentar também agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio à iniciativa.

De acordo com o deputado, a nova legislação beneficia estudantes que cursam medicina em países como Bolívia, Paraguai, Argentina e Cuba, oferecendo a possibilidade de concluir o internato no Acre. Ele destacou que a medida amplia oportunidades para os jovens e fortalece a rede pública de saúde.

Hassem ressaltou ainda que a aprovação do projeto marca um momento de celebração para os estudantes e para a população, que poderá contar com reforço no atendimento em unidades de saúde do estado.

