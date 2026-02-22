Acre
Deputado Tadeu Hassem destaca a aprovação da lei que permite internato de formados no exterior no Acre
Assembleia aprovou a lei e o parlamentar destaca o impacto da medida para ampliar atendimento e beneficiar jovens acreanos
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para comemorar a aprovação do projeto de lei que autoriza estudantes de medicina formados no exterior a realizarem o internato em unidades de saúde do estado.
A proposta, de autoria do deputado Pablo Bregense, foi aprovada em plenário e, segundo Hassem, representa um avanço tanto para os acadêmicos quanto para a população acreana. O parlamentar também agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio à iniciativa.
De acordo com o deputado, a nova legislação beneficia estudantes que cursam medicina em países como Bolívia, Paraguai, Argentina e Cuba, oferecendo a possibilidade de concluir o internato no Acre. Ele destacou que a medida amplia oportunidades para os jovens e fortalece a rede pública de saúde.
Hassem ressaltou ainda que a aprovação do projeto marca um momento de celebração para os estudantes e para a população, que poderá contar com reforço no atendimento em unidades de saúde do estado.
Acre
Explosão durante confraternização deixa oito feridos no bairro Tropical, em Rio Branco
Vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus após uso de álcool automotivo para acender fogo em tacho
Uma confraternização entre amigos e familiares terminou com oito pessoas feridas na tarde deste domingo (22), em uma residência localizada na Travessa Dez de Junho, no bairro Tropical, em Rio Branco.
Entre os atingidos estão o segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Vicente Vieira de Oliveira, de 59 anos; Maria Natividade Leite, de 59; Diulia Sobralino Rebouças, de 40; Katiucia de Souza Barboza, de 36; Francisco Valdezir Leite, de 62; Hudson Pereira de Souza, de 51; Raimundo Nonato Leite, de 55; além de uma oitava pessoa que ainda não teve a identidade confirmada.
De acordo com relatos de testemunhas, o grupo preparava um arroz carreteiro em um tacho quando um dos participantes utilizou álcool automotivo para iniciar o fogo. No momento em que a chama foi acesa, houve uma explosão que atingiu as pessoas que estavam próximas ao recipiente.
As vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus, principalmente na cabeça, rosto, peito, abdômen, braços e pernas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e mobilizou três ambulâncias — duas de suporte avançado e uma de suporte básico. Após os primeiros atendimentos realizados no local, os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações iniciais, todos deram entrada na unidade com estado de saúde estável.
A ocorrência não teve registro de atendimento por parte da Polícia Militar.
Acre
Macaco é flagrado “pegando carona” em cachorro e cena viraliza no interior do Acre
Vídeo gravado em Porto Walter mostra primata equilibrado sobre o lombo do cão e chama atenção nas redes sociais
Uma cena inusitada registrada no município de Porto Walter, no interior do Acre, virou assunto entre moradores e ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Um vídeo que circula em grupos locais mostra um macaco sendo transportado de forma pouco comum: acomodado sobre o lombo de um cachorro, enquanto o animal caminha tranquilamente por uma rua da cidade.
Nas imagens, o primata aparece equilibrado sobre o cão, que segue o trajeto sem demonstrar qualquer incômodo, como se a situação fizesse parte da rotina. A naturalidade da dupla surpreendeu tanto quem presenciou o momento quanto quem assistiu ao registro pela internet.
O conteúdo foi compartilhado diversas vezes e rendeu uma série de comentários curiosos e bem-humorados sobre a interação entre os dois animais. Muitos internautas destacaram o comportamento pacífico durante o “passeio”.
Até o momento, não há informações sobre a origem do macaco ou se ele pertence a algum morador da região. Em cidades do interior, onde o contato com a fauna silvestre é mais frequente, situações envolvendo animais costumam chamar atenção. Ainda assim, moradores afirmam que a cena do macaco “pegando carona” no cachorro está entre as mais inusitadas já registradas no município.
Acre
Curto-circuito interrompe culto na Igreja Adventista e mobiliza Corpo de Bombeiros
Princípio de incêndio gerou faíscas e deixou fiéis apreensivos; energia foi desligada e situação controlada sem registro de feridos
Um curto-circuito registrado no fim da noite deste domingo (22) interrompeu um culto na Igreja Adventista. O incidente ocorreu ao final da celebração, quando uma falha elétrica provocou faíscas e um pequeno foco de fogo, gerando risco aos presentes.
De acordo com relatos de fiéis, o problema na rede elétrica causou a interrupção imediata da energia, deixando o local às escuras. Ao perceberem as faíscas e o sinal evidente de que o fogo poderia se alastrar, os participantes deixaram rapidamente o interior do templo por medida de segurança.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local em poucos minutos. A equipe assumiu a ocorrência, realizou o corte da fiação comprometida e isolou a área afetada, eliminando o risco de incêndio. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
