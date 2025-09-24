Extra
VÍDEO: Deputado Tadeu Hassem denuncia precariedade em presídio de Rio Branco
25ª Sessão Ordinária do 1º Ano Legislativo da 16ª Legislatura
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) criticou nesta quarta-feira, 24, durante entrevista ao programa Boa Conversa – edição Aleac, a situação do sistema penitenciário acreano, em especial do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco (AC). O parlamentar relatou a falta de efetivo, as condições precárias de trabalho e a insegurança causada pelas constantes fugas.
“Primeiro, a Assembleia tem esse papel fundamental sobre esses servidores públicos, os agentes públicos, os policiais penais provisórios, assim como o ISE também. A Assembleia discutiu essa questão e eu quero aqui agradecer ao governo esse diálogo aberto, mas por poder cumprir a lei da questão da indenização. Um salário para cada ano trabalhado dessas pessoas. Muitos deles trabalharam 15, 20 anos lá no sistema”, disse Hassem.
O deputado destacou que a visita feita com os parlamentares Arlen Yeltsin e Michelle Melo resultará em um relatório com imagens e convocações. “Na verdade ontem estivemos visitando o sistema penitenciário. É comum aqui na Assembleia a gente receber os policiais penais com as reivindicações deles. E ontem fizemos, eu não vou dizer uma fiscalização, mas foi um acompanhamento e eu confesso, nós vamos produzir um relatório fotográfico e um relatório também. Vamos fazer um convite ao presidente do Iapen na próxima semana que compareça aqui na Assembleia. E o velho problema, a gente teve problema de fugas aqui no presídio recentemente e está acontecendo com frequência. E o que chamou atenção, população do Acre, é o efetivo. É um efetivo baixo, é um efetivo pequeno. E a estrutura hoje do nosso presídio, ela é precária. Eu vi, tivemos no presídio o Francisco de Oliveira Conde, em vários pavilhões, tivemos no presídio feminino. Para você ter ideia, o alojamento dos policiais, aquele alojamento que é para os servidores que estão lá, a situação é triste. Mas a maior preocupação hoje é do efetivo. Para você ter ideia, você falou que o governo está demitindo 100 policiais provisórios, só 90 na capital e contratando 170. Mas dos 100 da capital, perdão, que estão saindo, vão entrar só 96. Então vai ficar menor do que já era. Isso reflete diretamente na segurança pública do Estado. Então a gente vai debater, discutir isso e precisa resolver. O governo tem alguns projetos para essa área de estrutura, mas a questão é emergencial, tem que agir urgentemente”, afirmou.
O parlamentar também admitiu que alternativas como a terceirização do sistema prisional podem ser discutidas. “Eu acho que é um caminho, é uma saída e tem dado certo em alguns estados, já do Brasil afora. Eu tenho uma convicção que tem que analisar, tem que debater, tem que discutir. O que não pode é do jeito que está. A situação é precária, a situação é triste. Ter a sensação de segurança é tão preocupante quanto a própria segurança. E eu insisto na questão da estrutura, não tem como você qualificar o ambiente do jeito que está ali”, destacou.
Segundo ele, o problema não está apenas no efetivo, mas também na falta de tecnologia adequada. “Eu fiquei preocupado também, Marcos, e eu preciso relatar isso aqui já, na área de tecnologia. As câmeras de segurança precisam ter um investimento urgentemente. Um servidor ontem lá, e eu quero agradecer aqui a direção do Francisco Oliveira Conde, nos acompanhou, mas foi relatado também e eu estou antecipando aqui, que estará no relatório, a questão da câmera de segurança com baixa potência. Então aí você tem pontos mortos, sem visibilidade em certas áreas. Então na próxima semana vai ser debatida aqui na Aleac a vinda do nosso diretor-presidente para discutir tudo isso”, concluiu.
TJAC derruba lei que autorizava enfermeiros a realizarem suturas simples
Por unanimidade, tribunal acata ação do CRM-AC e considera inconstitucional norma estadual que ampliava atribuições da enfermagem
O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) declarou nesta quarta-feira (24) a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.405/2024, que autorizava enfermeiros a realizarem suturas simples em unidades de pronto atendimento.
A decisão, tomada de forma unânime, atendeu à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC). Segundo a entidade, a norma invadia competência legislativa da União e colocava em risco a saúde pública ao permitir a execução de procedimentos invasivos por profissionais sem formação médica específica.
Relator do processo, o desembargador Nonato Maia destacou que a sutura, mesmo em situações consideradas de baixa complexidade, configura ato cirúrgico, demandando conhecimentos técnicos e responsabilidades assegurados apenas pela Lei do Ato Médico (Lei Federal nº 12.842/2013).
Para o CRM-AC, a decisão representa uma vitória em defesa da medicina e da sociedade. “Reafirmamos nosso compromisso com a valorização das competências profissionais e a proteção da saúde da população acreana”, destacou o Conselho em nota oficial.
Ex-policial militar é condenado a mais de 9 anos de prisão por tentativa de homicídio em Epitaciolândia
Érisson de Melo Nery atirou quatro vezes contra estudante em um bar na cidade de Epitaciolândia, em 2021, e ainda agrediu a vítima após os disparos; pena será cumprida em regime semiaberto
O Tribunal do Júri condenou nesta terça-feira (23) o ex-sargento da Polícia Militar Érisson de Melo Nery pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.
O ex-policial militar teve seu julgamento iniciado neste segunda-feira, dia 22, no Fórum da Comarca de Epitaciolândia, Desembargador Francisco das Chagas.
A pena, inicialmente fixada em regime fechado teve a sentença em três partes;
1º fato (homicídio): 14 anos de reclusão;
2º fato (porte de arma de fogo): 2 anos de reclusão e 10 dias-multa;
3º fato (lesão corporal leve): 3 meses de detenção.
Na terceira fase e Pena Definitiva houve uma redução, onde foi convertida para o semiaberto, em razão da detração penal. Neri já havia cumprido 21 meses de prisão preventiva antes da sentença. A decisão foi proferida pelo juiz Clovis Lodi, que presidiu a sessão.
Já por volta das 20 horas desta terça-feira (23), O réu recebeu pena definitiva de 9 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
O magistrado também fixou indenização de R$ 10 mil em favor da vítima.
Segundo o advogado de defesa, Wellington Silva, deverá recorrer da sentença. Já o advogado de acusação, Rafael Maciel da Silva, disse que a decisão da sentença foi satisfatória e acredita que a justiça foi feita, dando uma boa resposta para a sociedade.
O caso
Na madrugada de 28 de novembro de 2021, Érisson Nery estava em um bar em Epitaciolândia quando se envolveu em uma discussão com o estudante Flávio Hendrick. Durante o conflito, o então policial sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra o jovem.
Mesmo ferido e caído ao chão, Hendrick ainda foi agredido com chutes por Nery, que só não continuou devido à intervenção das mulheres que o acompanhavam.
Segundo a sentença, a conduta do réu foi considerada especialmente grave, já que, como policial militar, tinha o dever de proteger a sociedade e não colocar vidas em risco.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2025 – COMPRAS.GOV 90021/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 24/09/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90021/2025 (UASG 980105), para aquisição de madeira em geral, conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 07/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 22 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
