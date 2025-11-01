Deputado Tadeu Hassem defende atualização do Plano de Utilização da Resex em audiência pública no Alto Acre

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou neste sábado (1º) da Audiência Pública do Povo da Reserva, realizada na Quadra da Praça da Juventude, em Epitaciolândia, reunindo moradores e lideranças de Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Sena Madureira, Assis Brasil e Rio Branco.

O evento foi promovido pela AMOPREB — Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Epitaciolândia e Brasiléia, por meio de sua diretoria, sob a condução do presidente Romário Moraes. A decisão de realizar a audiência partiu da última assembleia geral da entidade, realizada no mês passado, e buscou dar voz às principais demandas das comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.

Durante o encontro, os moradores reforçaram a necessidade urgente de atualização do Plano de Utilização da Reserva, documento que, por lei, deveria ser revisado a cada três anos, mas que não é atualizado desde 2008. O plano define as regras e diretrizes para o uso sustentável dos recursos naturais e para o desenvolvimento econômico e social das famílias que vivem na floresta.

“É inadmissível que um instrumento tão importante para a vida de milhares de famílias da Reserva Chico Mendes esteja defasado há mais de 15 anos. Precisamos garantir segurança jurídica, dignidade e condições reais de desenvolvimento sustentável para quem vive e trabalha na floresta”, afirmou o deputado Tadeu Hassem.

O parlamentar destacou ainda que a Assembleia Legislativa do Acre tem acompanhado o tema de perto e já realizou uma audiência pública para debater os embargos, a regularização fundiária e ambiental nas áreas atingidas. “Nosso mandato continuará sendo uma ponte entre o produtor, o morador da floresta e o poder público. A atualização do plano é um passo essencial para destravar o Acre produtivo e sustentável que todos queremos”, completou.

Também estiveram presentes representantes do ICMBio, o deputado federal Coronel Ulysses, além de lideranças comunitárias e representantes de órgãos municipais e estaduais.

A audiência reforçou a união das comunidades extrativistas e o compromisso das autoridades em buscar soluções concretas para promover justiça, dignidade e melhores condições de vida aos moradores da reserva.

