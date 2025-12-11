Deputado Tadeu Hassem defende aprovação do PCCR dos servidores da Comunicação durante audiência da LOA na Aleac

Parlamentar afirma que Assembleia está pronta para votar plano que beneficia 67 trabalhadores da Secom e emissoras públicas

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos), presidente da audiência pública realizada nesta sexta-feira (11) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, reforçou que o parlamento está disposto a aprovar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR) dos 67 servidores da Secretaria de Comunicação do Estado. O apelo inclui especialmente os profissionais da Rádio Difusora Acreana e das emissoras públicas instaladas no interior.

“Faço um clamor ao Estado e ao governo que está aqui: que olhem com muita atenção. Avançamos em várias áreas, mas na Secretaria de Comunicação não há sequer um sindicato. Eles estão aqui fazendo esse apelo. A Assembleia está disposta a votar e aprovar esse PCCR. Sabemos que há esse movimento e que a secretária Nayara já se manifestou junto ao Planejamento”, declarou Hassem.

Durante a audiência, representantes das categorias puderam se manifestar. Chiquinho Chaves, que falou em nome dos servidores da Secom, afirmou que o ajuste no plano não traz risco fiscal e ressaltou a defasagem salarial enfrentada pelos profissionais.

“Não há a menor possibilidade de o PCCR da Comunicação quebrar o Estado. Quem visita as rádios vê que a estrutura melhorou significativamente. Há alegria por isso, mas também tristeza pelos salários extremamente defasados. Estamos aqui com servidores de Brasiléia, que inclusive trouxeram cartazes, e agradeço muito por nos acompanharem”, disse Chaves.

Com 32 anos de carreira, ele ainda destacou que a categoria espera que o governo consolide sua marca positiva ao sancionar o plano. “O governador tem escrito uma página bonita na história do nosso estado. Que ele possa sair dessa gestão com essa marca: a assinatura do PCCR da Comunicação. Somos apenas 67 servidores”, concluiu.

