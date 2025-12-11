Conecte-se conosco

Deputado Tadeu Hassem defende ampliação das emendas e avalia audiência da LOA 2026 na Aleac

Publicado

1 hora atrás

em

Parlamentar destaca participação de todos os poderes e reforça continuidade do debate antes da votação final do orçamento

O deputado Tadeu Hassem, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), conduziu a audiência pública desta sexta-feira que discutiu a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 na Assembleia Legislativa do Acre. Durante o encontro, o parlamentar defendeu que o valor das emendas parlamentares seja reajustado para acompanhar o crescimento das receitas estaduais.

“Hoje o valor é de R$ 4 milhões, mas queremos que isso acompanhe o crescimento das receitas, refletindo nas emendas. Portanto, que chegue a R$ 5 milhões”, afirmou.

A audiência reuniu representantes de todos os poderes e instituições do Estado, incluindo Executivo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa. Hassem destacou que a participação ampla cumpre o que determina a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Promovemos um debate com a presença dos sindicatos, das categorias e dos diversos segmentos da sociedade. Tivemos representantes da Secretaria de Comunicação, além de servidores da saúde, educação e segurança reivindicando seus direitos. Esse é o papel da Assembleia: intermediar ações em benefício da população”, afirmou.

O deputado também explicou que a COF analisará o texto da LOA na próxima semana, quando poderá aprovar, rejeitar ou propor emendas ao orçamento antes de encaminhá-lo ao plenário.

Hassem avaliou positivamente a participação do público. “Quero agradecer a todos que participaram. O objetivo é debater, dialogar, construir. Existem divergências, mas também muitos pontos de convergência”, disse.

A sessão terminou sem consenso final, mas com o compromisso de continuidade das discussões. A votação da LOA 2026 está marcada para os dias 16 e 17, última semana de atividades da Aleac neste ano.

Vereador denuncia possível negligência em caso de morte fetal no Hospital Regional do Alto Acre durante audiência pública

Publicado

8 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

A audiência pública realizada nesta quinta-feira, 11 de dezembro, pela Câmara Municipal de Brasiléia na sede da secretaria de cultura e esporte do município, ganhou um tom mais grave quando o vereador Jeso Batista (PL), de Epitaciolândia, relatou um caso que chocou os presentes: a morte de um bebê após a mãe, grávida e com dores de parto, receber alta do Hospital Regional do Alto Acre mesmo sem atendimento médico adequado.

Segundo o vereador, a gestante procurou o hospital pela manhã sentindo dores intensas. Não havia médico de plantão no momento e o atendimento foi realizado por uma enfermeira. Após ser examinada, a paciente recebeu alta e retornou para casa — apesar de continuar com dores.

Ao longo do dia, as dores se intensificaram. Já à noite, a mulher percebeu que não sentia mais a criança se mexer e voltou ao hospital. Foi então que a equipe constatou que o bebê havia morrido. Horas antes, pela manhã, o feto ainda se movimentava.

Para Jeso Batista, o episódio expõe de forma dura a falha na assistência:

“Essa criança estava pedindo socorro o dia inteiro. Se tivesse um médico, ou se o atendimento tivesse sido feito com responsabilidade, era possível identificar o risco. Isso é negligência”, denunciou o vereador durante sua fala.

A audiência pública reuniu autoridades do Acre, representantes do próprio Hospital Regional, e delegações de Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia. O encontro tinha como objetivo discutir a situação do hospital — e o relato de Jeso Batista acabou se tornando um símbolo das fragilidades estruturais que atingem a regional.

O caso levantou questionamentos sobre a ausência de médicos, a responsabilidade no atendimento, e a necessidade urgente de revisão dos protocolos de triagem e acompanhamento de gestantes na unidade.

A audiência terminou com a cobrança, por parte de vereadores e autoridades presentes, por esclarecimentos e providências imediatas, para que episódios como esse não se repitam.

ROTAM intercepta veículo e apreende 70 kg de cocaína, skunk e armas no Bujari

Publicado

19 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

Policiais militares do II Curso de Operações ROTAM (II COR) apreenderam cerca de 70 kg de cocaína e prenderam dois homens durante uma ação realizada na tarde desta quarta-feira (10), no município do Bujari. A equipe havia recebido a informação de que um Fiat Uno branco havia saído de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco transportando drogas.

Para verificar a denúncia, a guarnição se deslocou até a BR-364, nas proximidades do Bujari. Quando o veículo suspeito se aproximou, foi dada ordem de parada, mas os ocupantes tentaram fugir, entrando na Rua Pedro Mangabeira. Após breve acompanhamento, o carro foi interceptado e os dois homens abordados.

Os ocupantes foram identificados como Alisson Costa Azevedo, 22 anos, e Juan Carlos Vieira de Oliveira, 24 anos. Questionados, eles admitiram que transportavam ilícitos. Durante a busca, os militares localizaram dois sacos de fibra no banco traseiro, contendo 68 tijolos de droga análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 70 kg, além de 250 gramas de skunk.

No interior do carro também foram encontradas duas armas de fogo: uma pistola Glock G19 calibre 9 mm e uma submetralhadora modelo FGC-9 MK2, fabricada em impressora 3D, ambas com carregadores, porém sem munições.

Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco, junto com o material apreendido. A ação integra operações realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), reforçando a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao tráfico.

 

Prefeito de Epitaciolândia e vereador orientam estudantes e recomendam que ninguém se matricule na UAP

Publicado

22 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

O impasse envolvendo a Universidade Amazônica de Pando (UAP), instituição federal localizada em Cobija, na Bolívia — cidade que faz fronteira com o Acre — ganhou força nesta quarta-feira (10) e passou a contar oficialmente com o apoio do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes. A mobilização começou após o bloqueio realizado na Ponte Internacional, onde acadêmicos, em sua maioria estrangeiros, protestaram contra o reajuste de 141% nas taxas cobradas pela universidade.

De acordo com os estudantes, diversas tentativas de diálogo já foram feitas com a reitoria, sem sucesso. A direção estaria irredutível e teria informado que novos aumentos estão previstos a partir de 2026. As denúncias afirmam ainda que os valores elevados atingem apenas os alunos estrangeiros, muitos deles brasileiros que cruzam a fronteira em busca de uma formação em Medicina com custos menores que no Brasil. Alguns estão em fase final do curso e dependem da residência médica, tornando a situação ainda mais delicada.

Vereador José (e) o prefeito Sérgio Lopes incentivam que procurem outras faculdades e evitem a UAP – Foto/captura

Em pronunciamento divulgado nesta quarta-feira, o prefeito Sérgio Lopes classificou o comportamento da universidade como desrespeitoso e pediu que mais estudantes se juntem ao movimento. Ele também recomendou que aqueles que pretendem estudar na Bolívia evitem a UAP até que o impasse seja resolvido.

O vereador José Henrique reforçou as críticas e destacou que o município oferece o Centro Integral de Apoio ao Acadêmico do Exterior (CIAE), iniciativa criada para atender estudantes brasileiros de Medicina no exterior. O centro fornece orientação, apoio institucional, auxílio documental e articulação com instituições brasileiras, buscando justamente minimizar os desafios enfrentados fora do país.

O caso segue em discussão, com expectativa de novos desdobramentos nos próximos dias.

