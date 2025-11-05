Conecte-se conosco

Deputado Tadeu Hassem cobra atenção à segurança pública no Alto Acre durante sessão na Aleac

Publicado

59 minutos atrás

em

Durante os trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (5), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) chamou atenção para a situação da segurança pública nos municípios do Alto Acre, especialmente Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

O parlamentar destacou que, em Brasiléia, a delegacia da Polícia Civil está fechada há quase dois anos, e que, apesar do projeto para construção de uma nova unidade, a antiga ainda não foi reaberta.

“Assis Brasil vive um momento difícil, com o aumento da criminalidade. As autoridades precisam olhar com mais atenção para as forças de segurança, unir esforços e combater o crime organizado”, afirmou o deputado.

Tadeu Hassem reforçou que, embora os índices oficiais mostrem avanços, a sensação de insegurança ainda é presente entre os moradores da região. Ele reiterou apoio às ações do Governo do Estado, mas pediu celeridade nas medidas que garantam mais tranquilidade e proteção às famílias acreanas.

Extra

Novembro é penúltimo mês para regularizar débitos de água com até 100% de desconto no Saneacre

Publicado

2 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

O mês de novembro marca a reta final para que os clientes do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) regularizem seus débitos em condições especiais. A campanha de renegociação segue até dezembro e oferece até 100% de desconto sobre juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 35 vezes, conforme os critérios estabelecidos pela Agência Reguladora do Serviços Públicos no Acre (Ageac).

Usuários podem regularizar dívidas de água até 31 de dezembro. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

Para ter acesso às melhores condições, o cliente deve estar cadastrado no CadÚnico. Já os demais consumidores também podem negociar suas pendências, mas com parcelamentos de até 30 vezes.

Segundo o presidente do Saneacre, José Bestene, a campanha é uma oportunidade para que os consumidores fiquem em dia e, ao mesmo tempo, contribuam para o fortalecimento do sistema de abastecimento no estado. “O intuito é conscientizar todos que o pagamento mensal da fatura de água ajuda a autarquia a investir no saneamento do Acre. Os desafios são muitos, mas cada contribuição faz diferença para que mais famílias tenham acesso à água tratada. Para usuários de baixa renda, criamos a Tarifa Social; os cadastrados no benefício ganham até 50% de desconto na fatura”, destaca.

Regularizar as dívidas é essencial para o equilíbrio financeiro do Saneacre e para a ampliação dos investimentos. Somente no último ano, a autarquia implantou mais de 14 km de novas redes de abastecimento, grande parte com recursos próprios provenientes da arrecadação.

José do Santos foi um dos recentes beneficiados com a implantação de rede de abastecimento com recursos provenientes de arrecadação tarifária. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

O impacto dessas ações é sentido por moradores como José dos Santos, residente há mais de dez anos na Rua São Rafael, no Bujari, que comemorou a chegada da água potável à sua comunidade, após a implantação de mais de mil metros de rede de abastecimento. “É muito importante para nossa comunidade. Esperava tanto por essa hora e agora tá chegando. Parabéns, água é vida e esperança”, disse à época.

Ainda que o Saneacre não gerencie mais o saneamento de Rio Branco, os usuários da capital podem renegociar débitos anteriores a 2022 (período em que autarquia era detentora do sistema), enquanto os moradores dos demais 21 municípios podem regularizar dívidas de qualquer ano. A quitação de débito também facilita eventuais processos de venda de imóvel por parte do usuário.

O programa de regularização vai até 31 de dezembro. Os clientes podem procurar a agência do Saneacre em seus municípios de segunda a sexta, das 7h às 14h. A autarquia também disponibiliza atendimento nas OCAs de Rio Branco, Xapuri, Brasileia e Cruzeiro do Sul, nos dias úteis da semana, das 7h30 às 13h30.

A autarquia alerta ainda que a inadimplência de três meses resulta no cancelamento automático do parcelamento e que a não renegociação pode gerar corte no fornecimento e inscrição na dívida ativa do Estado.

Alinhamento com o Marco Legal do Saneamento

O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) estabeleceu metas de universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 31 de dezembro de 2033. O Saneacre tem buscado alinhar suas ações e estratégias a essas metas, ampliando o acesso à água potável em todos os municípios acreanos. Para alcançar esses objetivos, é fundamental a colaboração da população.

Extra

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

2 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 21/2025

1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de lavagem a seco, com fornecimento de mão de obra qualificada, insumos e produtos conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br; Término do prazo para envio de propostas: 14 de novembro de 2025 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 14 de novembro de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 05 de novembro de 2025.

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO

Publicado

2 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025 – COMPRAS.GOV 90023/2025

A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público o adiamento da sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 90023/2025 (UASG 980105), em razão da ausência de publicação no Diário Oficial da União, tendo ocorrido apenas a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre nº 14.140, de 03/11/2025.

As propostas serão recebidas a partir de 07/11/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br.

A sessão de abertura ocorrerá em 26/11/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.

As características, especificações e demais requisitos permanecem inalterados, conforme descritos no Edital e seus anexos, disponíveis nos sites: https://www.gov.br/compras/pt-br.

Brasiléia/AC, 05 de novembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

 

