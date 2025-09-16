Deputado Tadeu Hassem anuncia recuperação do pai após princípio de infarto

Licurgo Hassem foi transferido de Brasiléia para Rio Branco e já se encontra em recuperação. Família agradeceu pelas orações recebidas.

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (16) a recuperação de seu pai, Licurgo Hassem, que sofreu dois princípios de infarto no último dia 8.

Inicialmente, Licurgo foi atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. No entanto, diante da piora do quadro clínico, precisou ser transferido para a capital Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.

Por meio das redes sociais, o parlamentar destacou a importância do pai em sua vida pessoal e política. “O guerreiro tá de volta! Eu não carrego apenas o sangue dele. Para quem não sabe, meu nome também é Licurgo. Ele é nossa inspiração para tudo, nosso maior incentivador. Tivemos um susto com a saúde do papai, mas Deus cuidou de tudo”, escreveu.

Tadeu também agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação. “Muito obrigado a todos os amigos, familiares, que, por meio das suas orações, nos enviaram energias positivas. Tenho certeza que Deus ouviu cada um de vocês. Te amo muito, papai!”, completou.

A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, irmã do deputado, também se manifestou nas redes sociais, reforçando a gratidão da família. “A Deus toda honra e toda glória”, publicou.

Comentários