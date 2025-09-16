Geral
Deputado Tadeu Hassem anuncia recuperação do pai após princípio de infarto
Licurgo Hassem foi transferido de Brasiléia para Rio Branco e já se encontra em recuperação. Família agradeceu pelas orações recebidas.
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (16) a recuperação de seu pai, Licurgo Hassem, que sofreu dois princípios de infarto no último dia 8.
Inicialmente, Licurgo foi atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. No entanto, diante da piora do quadro clínico, precisou ser transferido para a capital Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.
Por meio das redes sociais, o parlamentar destacou a importância do pai em sua vida pessoal e política. “O guerreiro tá de volta! Eu não carrego apenas o sangue dele. Para quem não sabe, meu nome também é Licurgo. Ele é nossa inspiração para tudo, nosso maior incentivador. Tivemos um susto com a saúde do papai, mas Deus cuidou de tudo”, escreveu.
Tadeu também agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação. “Muito obrigado a todos os amigos, familiares, que, por meio das suas orações, nos enviaram energias positivas. Tenho certeza que Deus ouviu cada um de vocês. Te amo muito, papai!”, completou.
A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, irmã do deputado, também se manifestou nas redes sociais, reforçando a gratidão da família. “A Deus toda honra e toda glória”, publicou.
Comentários
Geral
Caçador é ferido no olho em disparo acidental na fronteira entre Acre e Bolívia
Homem de 29 anos foi atingido no rosto e transferido para Rio Branco após primeiros atendimentos em Plácido de Castro.
O caçador Alfedeni Lima dos Santos, de 29 anos, ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta terça-feira (16), na zona rural da Bolívia, região de fronteira com o Acre, próxima ao município de Plácido de Castro.
Segundo informações de familiares, Alfedeni se preparava para caçar quando, ao manusear um rifle dentro de casa, a arma disparou acidentalmente, atingindo seu olho direito.
Assustados com o barulho do tiro, parentes socorreram o homem e o levaram ao Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.
Devido à gravidade do ferimento, foi necessária a transferência do paciente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável e deverá passar por exames complementares, além da avaliação de especialistas.
Comentários
Geral
Joabe Lira tem deixado vereadores sem teto e alguns podem ser despejados de gabinetes
O vereador João Paulo (Podemos) denunciou nesta terça-feira (16) que foi “despejado” do gabinete alugado pela Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ele, a Mesa Diretora, presidida pelo vereador Joabe Lira (UB), nunca realizou o pagamento do aluguel do espaço utilizado por sua equipe.
De acordo com João Paulo, nos primeiros meses ele chegou a arcar com os custos do próprio bolso, mas a situação se tornou insustentável.
“Infelizmente ontem fui informado que tenho que deixar o local junto com minha equipe. Eu atendo pessoas, reúno equipes, eu quero meu gabinete. Estou insatisfeito e é vergonhoso o que está acontecendo”, afirmou o parlamentar, que integra a base do prefeito Tião Bocalom.
O vereador Fábio Araújo (MDB) também cobrou providências da Mesa Diretora. Ele afirmou que o aluguel referente ao mês de agosto de seu gabinete não foi pago e que, caso não haja retorno da presidência da Câmara, poderá deixar o imóvel. “Eu peço providências ou vou deixar o prédio também”, declarou.
Em resposta, o presidente da Câmara, Joabe Lira, disse que já conversou com a Procuradoria da Casa e que a situação depende do cumprimento de exigências legais. “Temos que cumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, e sabemos que esse termo torna o processo burocrático”, explicou.
Comentários
Geral
Homem é preso ao manter esposa e bebê de 4 meses reféns em ramal de Cruzeiro do Sul
Vítima teve os pés amarrados e sofreu agressões durante a noite; com ação rápida da PM, mulher e criança foram libertadas e agressor foi conduzido à delegacia
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15) após manter a esposa e a filha de apenas 4 meses reféns em casa, no Ramal do Monteiro, zona rural de Cruzeiro do Sul. A vítima relatou ter sido agredida fisicamente durante toda a noite anterior, teve os pés amarrados e sofreu ameaças de morte, até conseguir acionar a polícia.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor controlando a saída da residência. Com uma ação rápida, a guarnição conseguiu imobilizá-lo sem chances de reação. A mulher foi liberta junto com a bebê e apresentava lesões visíveis pelo corpo. Devido ao histórico de reincidência do autor em violência doméstica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.