Deputado Tadeu Hassem acompanha obras em ramal do km 19 e reforça parceria com a Prefeitura de Brasileia

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) recebeu em seu gabinete a visita do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado. Durante o encontro, os dois discutiram novos investimentos para o município, com foco nas ações que serão intensificadas com a chegada do verão, período em que as obras de infraestrutura ganham mais agilidade.

“Conversamos sobre os próximos passos para melhorar ainda mais a vida da nossa população. Parabenizo a prefeitura pelo início das obras no km 19 — um sinal claro de que coisas boas já estão acontecendo, e muito mais está por vir”, destacou o parlamentar.

Logo no início do mês, Tadeu Hassem esteve pessoalmente no ramal do km 19, onde acompanhou de perto os serviços em andamento. A visita reforça o compromisso do deputado com o desenvolvimento da zona rural e sua parceria com a gestão municipal.

“Essa é uma parceria que tem dado certo. Parabenizo toda a equipe da Secretaria de Obras, em especial o amigo Josué Elias, que tem demonstrado compromisso, responsabilidade e muito trabalho ao lado do prefeito Carlinhos”, afirmou Hassem.

Para o deputado, o progresso em Brasileia é fruto da união entre os poderes e do esforço conjunto em prol da população. “É assim, com união, parceria e trabalho, que a gente faz acontecer”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Hassem (@tadeuhassem)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Hassem (@tadeuhassem)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários