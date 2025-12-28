Conecte-se conosco

Acre

Deputado se desloca de barco até casa da mãe no bairro Seis de Agosto

Publicado

2 horas atrás

em

O deputado estadual Whendy Lima publicou nas redes sociais, neste domingo, 28, um vídeo em que aparece se deslocando de barco até a casa da mãe, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco. Na publicação, o parlamentar relata que a situação faz parte de uma realidade enfrentada há anos por moradores da região durante […]

Fonte: Conteúdo republicado de AC24HORAS

Acre

Cheia do Rio Acre atinge 35 famílias em 20 bairros de Rio Branco

Publicado

26 minutos atrás

em

28 de dezembro de 2025

Por

Milhares de famílias de Rio Branco vivem dias de apreensão com a elevação do Rio Acre e o transbordamento de igarapés que cortam a capital. Desde os primeiros sinais da cheia, a Prefeitura passou a atuar de forma contínua para reduzir riscos, garantir segurança e oferecer acolhimento às pessoas diretamente afetadas pelos alagamentos. O Rio […]

Fonte: Conteúdo republicado de AC24HORAS

Acre

Rio Tarauacá apresenta leve diminuição, mas município mantém estado de alerta

Publicado

8 minutos atrás

em

28 de dezembro de 2025

Por

O nível do Rio Tarauacá apresentou uma leve diminuição na manhã deste domingo (28), após atingir 9,91 metros à meia-noite. Às 6h, o rio marcou 9,87 metros, indicando uma pequena baixa no volume de água. Apesar disso, o município segue em estado de alerta devido à elevação dos igarapés, que continuam desaguando no rio. De […]

Fonte: Conteúdo republicado de AC24HORAS

Acre

Em Sena Madureira, ribeirinha encontra motor preso a estacas após repiquete

Publicado

1 hora atrás

em

28 de dezembro de 2025

Por

Moradora da zona ribeirinha do Rio Macauã, em Sena Madureira (AC), encontrou neste domingo (28) um motor que teria sido arrastado pela correnteza e acabou ficando apoiado sobre estacas cravadas no leito do rio. O achado chamou a atenção para os efeitos da elevação do nível das águas na região. Segundo o relato, o objeto […]

Fonte: Conteúdo republicado de AC24HORAS

