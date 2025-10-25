Deputado Pedro Longo destina emendas para fortalecer projetos culturais e esportivos em Epitaciolândia

A noite da última quinta-feira, 24 de outubro, foi marcada por um momento especial para a juventude de Epitaciolândia. As organizações Junina Tradição e VIPs Free Fire, coordenadas pelo professor Ricardo Maffi, receberam o apoio e reconhecimento do deputado estadual Pedro Longo, que anunciou a destinação de emendas parlamentares voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento das duas iniciativas.

O encontro, realizado em Epitaciolândia, reuniu jovens, lideranças comunitárias e representantes da cultura e do esporte local, consolidando um importante passo no incentivo a projetos que promovem inclusão, cidadania e oportunidades.

Durante o evento, o deputado Pedro Longo destacou a importância de investir em ações que valorizam o protagonismo juvenil e fomentam talentos locais.

para transformar a realidade da nossa comunidade. O nosso papel é apoiar e garantir que esses projetos continuem crescendo e impactando vidas”, afirmou o parlamentar.

A destinação das emendas representa um incentivo significativo para o fortalecimento de ações culturais, educacionais e esportivas que vêm sendo desenvolvidas pelas organizações locais. A Junina Tradição é reconhecida por sua atuação nas tradições juninas e na valorização da cultura popular, enquanto a VIPs Free Fire se destaca na promoção da integração social por meio dos eSports, aproximando a tecnologia do engajamento juvenil.

De acordo com os representantes dos grupos beneficiados, o apoio do deputado reforça o compromisso com uma juventude mais ativa, criativa e participativa.

“Esse apoio chega em um momento muito especial e reforça que estamos no caminho certo. Ver o poder público reconhecendo e valorizando o trabalho dos jovens é algo que nos motiva ainda mais a seguir fazendo a diferença”, destacaram os coordenadores.

Com essa iniciativa, Pedro Longo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à juventude e à valorização cultural, reconhecendo o papel transformador que projetos como esses exercem na sociedade acreana.

O evento contou com a presença de jovens, representantes culturais e lideranças locais que celebraram o investimento em mais oportunidades para Epitaciolândia.

