Deputado Pedro Longo destina emendas para fortalecer projetos culturais e esportivos em Epitaciolândia
A noite da última quinta-feira, 24 de outubro, foi marcada por um momento especial para a juventude de Epitaciolândia. As organizações Junina Tradição e VIPs Free Fire, coordenadas pelo professor Ricardo Maffi, receberam o apoio e reconhecimento do deputado estadual Pedro Longo, que anunciou a destinação de emendas parlamentares voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento das duas iniciativas.
O encontro, realizado em Epitaciolândia, reuniu jovens, lideranças comunitárias e representantes da cultura e do esporte local, consolidando um importante passo no incentivo a projetos que promovem inclusão, cidadania e oportunidades.
Durante o evento, o deputado Pedro Longo destacou a importância de investir em ações que valorizam o protagonismo juvenil e fomentam talentos locais.
para transformar a realidade da nossa comunidade. O nosso papel é apoiar e garantir que esses projetos continuem crescendo e impactando vidas”, afirmou o parlamentar.
A destinação das emendas representa um incentivo significativo para o fortalecimento de ações culturais, educacionais e esportivas que vêm sendo desenvolvidas pelas organizações locais. A Junina Tradição é reconhecida por sua atuação nas tradições juninas e na valorização da cultura popular, enquanto a VIPs Free Fire se destaca na promoção da integração social por meio dos eSports, aproximando a tecnologia do engajamento juvenil.
De acordo com os representantes dos grupos beneficiados, o apoio do deputado reforça o compromisso com uma juventude mais ativa, criativa e participativa.
“Esse apoio chega em um momento muito especial e reforça que estamos no caminho certo. Ver o poder público reconhecendo e valorizando o trabalho dos jovens é algo que nos motiva ainda mais a seguir fazendo a diferença”, destacaram os coordenadores.
Com essa iniciativa, Pedro Longo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à juventude e à valorização cultural, reconhecendo o papel transformador que projetos como esses exercem na sociedade acreana.
O evento contou com a presença de jovens, representantes culturais e lideranças locais que celebraram o investimento em mais oportunidades para Epitaciolândia.
Justiça decreta prisão preventiva de líder de facção em Assis Brasil
Dênis Oliveira, o “Chico”, é apontado pela Polícia Civil como principal liderança de organização criminosa envolvida em tráfico e homicídios
O juiz da Vara Estadual das Garantias decretou a prisão preventiva de Dênis Oliveira da Silva, conhecido como “Chico”, apontado pela Polícia Civil como líder de uma organização criminosa que atua no município de Assis Brasil, no interior do Acre. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na tarde de sábado (25), no Fórum Criminal de Rio Branco.
Além de Dênis, Luiz Neto Silva Rodrigues e Wesley Santana do Nascimento, também alvos da operação, tiveram as prisões preventivas mantidas.
Os três foram detidos na sexta-feira (24), durante uma ação conjunta de agentes de três delegacias, sob acusação de porte ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, o grupo estaria envolvido com o tráfico de drogas e a execução de homicídios na região de fronteira.
A Polícia Civil apura o envolvimento de Dênis em pelo menos três assassinatos, enquanto Luiz Neto seria integrante da “divisão de disciplina” da facção criminosa.
Professora é multada por “empinar moto” a 600 km de Cruzeiro do Sul e contesta: “Nunca saí da cidade”
Uma professora de Cruzeiro do Sul vive uma situação inusitada após receber uma multa por uma infração que teria ocorrido a mais de 600 quilômetros de distância. Segundo a notificação, a moto de Márcia Roberta de Lima Messias foi flagrada “empinando” e realizando manobras perigosas em uma rua de Rio Branco, capital do Acre.
Márcia garante que nunca saiu da cidade com o veículo e afirma ter provas disso. A autuação, datada de 1º de agosto, descreve a moto circulando apenas com uma roda — conduta considerada direção perigosa pelo Código de Trânsito Brasileiro e sujeita a multa gravíssima.
“Sou professora e, no dia e hora da multa, eu estava na escola, participando de um projeto. mandei fotos, registros e até o horário comprovando isso. a moto estava estacionada lá no pátio da escola”, contou.
Mesmo apresentando a documentação, o recurso administrativo foi indeferido. “Agora disseram que o recurso foi negado. Eu quero recorrer de novo, porque é um absurdo. Eu nunca fui a Rio Branco com essa moto. E o pior é que eu nem consigo vender o veículo, porque está com essa multa de quase mil reais. Se eu tivesse feito, eu assumia, mas desse jeito é revoltante”, desabafou.
O caso reforça a preocupação com possíveis clonagens de placas, problema que tem atingido motoristas em todo o país. Nessas situações, o verdadeiro dono do veículo acaba sendo responsabilizado por infrações que não cometeu.
As informações são do site Juruá 24 horas.
OAB/AC promove a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas, na segunda-feira
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, realiza, na segunda-feira (27), a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas. O evento contará com a presença de palestrantes de renome nacional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://eventos.oabac.org.br/index.php?evento=455.
“Este evento é um marco na valorização da nossa classe, promovendo um espaço de debate e capacitação sobre a importância das prerrogativas profissionais para o exercício pleno e ético da advocacia. A conferência busca não apenas discutir os desafios enfrentados no dia a dia, mas também fortalecer a atuação da advocacia na defesa de seus direitos, essenciais para garantir o acesso à justiça e à cidadania”, explicou a presidente da Comissão, Caren Oliveira de Araújo.
Segundo Caren, a conferência contribuirá para o fortalecimento da classe.
“Durante a conferência, abordaremos temas cruciais e relevantes para o desenvolvimento de uma advocacia forte, digna e respeitada. Participe conosco e seja parte desta iniciativa que visa aprimorar o nosso trabalho e reforçar o nosso compromisso com a sociedade”, finalizou.
