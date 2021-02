“Quero fazer um apelo ao Governo do Estado, nós temos uma série de profissionais médicos que estão saindo agora e que se formarão, receberão seus diplomas, aliás”

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) solicitou em sessão remota desta quarta-feira, 10, que o governo do Acre contrate profissionais de saúde para ajudar no combate à pandemia do Covid-19.

Uma alternativa apresentada por ele é buscar os médicos formados no exterior ou que acabaram de se formar. “Quero fazer um apelo ao Governo do Estado, nós temos uma série de profissionais médicos que estão saindo agora e que se formarão, receberão seus diplomas, aliás”.

O parlamentar disse que no Conselho de Medicina do Acre há vários profissionais médicos em busca de oportunidade. “Muitos deles já estão se arrumando para ir embora e precisam de uma oportunidade.

Leite relatou que os profissionais de saúde estão sobrecarregados. “Todos muito cansados, essa pandemia está se esticando demais. E é importante que o Estado contrate mais médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais que temos muito no mercado, para poder ajudar”, ressaltou.

