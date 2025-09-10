Deputado Pablo Bregense anuncia recursos para apoiar crianças neurodivergentes em municípios do Acre

Em pronunciamento na sessão desta quarta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tio Pablo (PSD) destacou ações voltadas ao fortalecimento de programas sociais e ao atendimento de crianças neurodivergentes em diferentes municípios do Estado. O parlamentar anunciou a destinação de recursos e aproveitou para esclarecer informações sobre a execução dos projetos.

Segundo ele, já está em tramitação a liberação de mais de R$ 50 mil para a Associação Azul, em Rio Branco; R$ 100 mil para a Prefeitura de Acrelândia; e cerca de R$ 140 mil destinados às cidades de Sena Madureira e Plácido de Castro. Os valores serão aplicados em benefício de crianças neurodivergentes e suas famílias, tanto na realização de laudos como no desenvolvimento de terapias.

“Esse é um trabalho através de uma entidade parceira, dentro dos nossos projetos sociais. Em Sena Madureira, por exemplo, já temos 100 crianças acompanhadas. Em Acrelândia, outras 50 famílias estão recebendo o mesmo apoio. Além disso, estamos investindo na reforma de espaços e na contratação de profissionais para realizar esse atendimento com qualidade”, afirmou Tio Pablo.

O parlamentar também ressaltou que outros laudos, que devem chegar ao patamar de 200, são acompanhados pela APAE, garantindo a continuidade do serviço em diferentes regiões do Estado.

Ainda durante seu pronunciamento, Tio Pablo aproveitou para esclarecer questionamentos feitos sobre sua fala anterior, garantindo que não existe relação entre esse trabalho e a Fundação Hospitalar. “Quero deixar bem claro: nada tem a ver com a Fundação. Em nenhum momento cometi o chamado estelionato político. Nós prometemos apenas aquilo que é possível cumprir, com transparência e responsabilidade. Todo o trabalho é fruto de parcerias e dos recursos que conseguimos aportar”, frisou.

O deputado também relatou a situação vivenciada por famílias de Capixaba, que aguardam há mais de três anos por consultas com neuropsicólogos. Ele informou que solicitou a organização dos pais para que apresentem encaminhamentos e a documentação do SUS, a fim de subsidiar reivindicações junto à Fundhacre.

Tio Pablo finalizou agradecendo ao prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, pela parceria com a associação de mães atípicas do município. Segundo ele, o gestor municipal se comprometeu a viabilizar espaços adequados e materiais lúdicos para terapias infantis. “Esses investimentos são para garantir que nossas crianças tenham acompanhamento, laudos e salas lúdicas equipadas, em um trabalho conjunto entre o poder público e as associações de mães”, concluiu.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

