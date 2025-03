Deputado Nicolau Júnior, presidente da Aleac, visita DERACRE em Cruzeiro do Sul e acompanha planejamento para recuperação de ramais no verão

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, esteve nesta quarta-feira(26) na sede do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE), regional do Juruá, para acompanhar de perto o planejamento dos trabalhos de recuperação de ramais que deverão ser intensificados com a chegada do verão.

Ao lado do chefe regional do DERACRE, Mauri Barbosa, o parlamentar reforçou a importância de antecipar as ações logísticas, especialmente em uma região onde centenas de famílias e produtores rurais dependem das estradas para se deslocar e escoar a produção.

“Muitas famílias ainda enfrentam dificuldades de acesso por conta das condições das estradas. Nosso objetivo é garantir que, quando o verão chegar, o cronograma esteja pronto e em andamento, para atender de forma mais eficiente quem vive na zona rural”, afirmou Nicolau.

O parlamentar também destacou a recente entrega da nova usina de asfalto, em Rio Branco, com capacidade para produzir até 120 toneladas de massa asfáltica, como um marco do compromisso do governo estadual com o fortalecimento da infraestrutura em todas as regiões do Acre.

“Essa usina simboliza o cuidado do governador Gladson Cameli com a mobilidade e com a produção em todo o estado. Aqui no Juruá, esse compromisso também se reflete no trabalho da equipe do DERACRE, que já está organizando a programação de atuação em mais de 1.200 quilômetros de ramais”, completou.

Segundo o chefe regional do órgão, os serviços devem alcançar os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, contemplando mais de 80 ramais. A iniciativa conta com a atuação integrada do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e bancada federal, união viabilizada por meio da articulação do deputado Nicolau Júnior.

“Conseguimos resgatar cerca de R$ 43 milhões que estavam praticamente perdidos, e agora esses recursos vão garantir uma frente de trabalho ainda mais ampla para a nossa região”, explicou Mauri Barbosa.

Outro ponto destacado durante a visita foi o empenho da equipe técnica do DERACRE, que vem mantendo atividades mesmo durante o período chuvoso, algo que, até então, não era comum na região.

“É a primeira vez que vemos as equipes continuarem atuando mesmo em meio ao inverno amazônico. Isso mostra organização, compromisso e respeito com o produtor rural”, ressaltou Nicolau.

Para o deputado, o momento é de reconhecimento e gratidão. “Agradeço a Deus, à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, à bancada federal e a todos os profissionais envolvidos nesse esforço conjunto. Nosso objetivo é um só: cuidar de quem mais precisa e garantir que o Acre continue avançando, com respeito às nossas realidades e ao nosso povo”.

