Deputado Manoel Moraes destaca Xapuri como “canteiro de obras” do governo em visita com vice-governadora

Mailza Assis destaca parceria entre Estado, município e governo federal em projeto que realiza “sonhos de décadas” para a população xapuriense

A vice-governadora Mailza Assis, também titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), inspecionou nesta quinta-feira (27) as obras da ponte sobre o Rio Acre, que ligará o centro de Xapuri ao bairro Sibéria. Acompanhada por autoridades locais, incluindo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, e o prefeito Maxuel Maia, a visita marcou o avanço de um dos maiores investimentos em infraestrutura na Princesinha do Acre nas últimas décadas.

“Estamos concretizando sonhos que a população carregava há 20 anos”, emocionou-se o prefeito Maxuel Maia, ao destacar o conjunto de obras em andamento na cidade. “Além desta ponte histórica, temos a Variante e outras intervenções que transformam Xapuri em um verdadeiro canteiro de oportunidades”, completou, agradecendo o apoio do governo estadual e federal.

Recursos e Impacto Regional

Com um orçamento superior a R$ 40 milhões, a obra de construção da ponte sobre o rio Acre conta com mais de R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar –, a ponte simboliza a integração física e social da comunidade. A estrutura, em fase adiantada de construção, resolverá um antigo problema de mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento econômico local.

Durante a vistoria, Mailza Assis reforçou o compromisso do governo com obras estratégicas: “Esta ponte não é apenas concreto e aço, mas um elo de progresso para todas as famílias do Sibéria e entorno”. A comitiva também discutiu o cronograma de entregas e os benefícios socioeconômicos do projeto, que deve ser concluído nos próximos meses.

Obras em Xapuri

A visita ocorreu no mesmo dia em que o Deracre realizou inspeções em outras frentes de trabalho no município, consolidando Xapuri como polo prioritário para investimentos em infraestrutura no Alto Acre. A ponte integra um pacote que inclui a Estrada do Variante e melhorias no sistema viário municipal.

Veja vídeo com governadora e prefeito de Xapuri:



