Deputado Luiz Gonzaga cobra do governo federal ações urgentes para recuperação da BR-364

Durante a sessão desta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o primeiro-secretário da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), voltou a cobrar do governo federal medidas concretas para a recuperação da BR-364, principal via de ligação entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O parlamentar alertou para o estado precário da rodovia e os prejuízos diretos causados à economia e à população do Vale do Juruá.

Em discurso, Gonzaga citou dados apresentados recentemente pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e questionou a falta de resultados efetivos.

“O ministro disse que no governo Bolsonaro eram gastos R$ 80 milhões por ano e que agora estão sendo investidos R$ 500 milhões nas BRs. Mas, infelizmente, nós temos uma BR que está trazendo muita dificuldade para quem trafega nela. Tenho recebido reclamações de caminhoneiros, motoristas de lotação e de ônibus que saem de manhã e chegam a Cruzeiro do Sul só de madrugada”, denunciou.

O deputado destacou que, embora o governo federal tenha anunciado recursos para as obras, o dinheiro não tem chegado de forma efetiva.

“Liberaram R$ 8 milhões para recuperar o trecho de Rio Branco a Sena Madureira, mas já tiraram R$ 2 milhões. E sabem por quê? Porque dizem que não tem dinheiro. O presidente Lula esteve aqui, fez promessas, o ministro também prometeu, mas os recursos não aparecem. E a BR continua na mesma situação”, lamentou.

Gonzaga advertiu que, se as obras não forem executadas ainda durante o período de estiagem, a estrada poderá se tornar intransitável no próximo inverno amazônico.

“Se não for recuperada agora, vai acabar a BR, senhor presidente. E quem vai sofrer é a população do Juruá”, alertou.

O parlamentar também chamou atenção para os impactos econômicos da precariedade da via, que encarece o transporte de mercadorias e aumenta o custo de vida no interior do estado.

“O governo federal está prejudicando a população do Juruá. A mercadoria chega mais cara. Teve uma carreta que veio de Teresina buscar farinha em Cruzeiro do Sul, e o motorista já disse que não volta mais. O ministro está prejudicando a economia de Cruzeiro do Sul e penalizando quem não pode pagar passagens de avião de até R$ 2.500. Ficam sofrendo nessa BR abandonada”, criticou.

Ao encerrar o discurso, Luiz Gonzaga fez um apelo direto ao presidente Lula e ao ministro Renan Filho, pedindo o cumprimento dos compromissos assumidos com o Acre.

“O presidente Lula e o ministro Renan precisam dar uma resposta. A sociedade do Juruá está esperando aquilo que foi prometido. Não dá mais para conviver com promessas não cumpridas e com uma rodovia em situação tão crítica”, concluiu.

O deputado reafirmou que continuará acompanhando de perto a situação da BR-364 e cobrando providências que garantam segurança, trafegabilidade e desenvolvimento para as famílias que dependem da estrada.

