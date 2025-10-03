Deputado estadual de Rondônia é feito refém por assaltantes

Criminosos foram presos após negociação policial

Uma intensa negociação foi realizada para prender dois criminosos que mantinham o deputado estadual de Rondônia Jean Mendonça e a enteada reféns dentro de uma caminhonete.

O crime aconteceu no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, na manhã desta sexta-feira (03).

Várias equipes da Polícia Militar e Civil foram mobilizadas no local e os criminosos acabaram presos.

O Rondoniaovivo apurou que o deputado, esposa e a enteada estavam na chácara familiar quando três criminosos chegaram armados.

As vítimas foram rendidas sob graves ameaças, mas em determinado momento a mulher do parlamentar conseguiu escapar e acionou a Policia Militar.

Quando os policiais chegaram, um dos acusados fugiu por um rio nos fundos da chácara.

Os outros dois ficaram fazendo refém o deputado e a enteada dele dentro de uma caminhonete até que foram presos após negociação e pedido da imprensa no local.

