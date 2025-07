Deputado Eduardo Ribeiro visita unidades do ISE e reforça apoio à socioeducação no Acre

O deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD) realizou nesta terça-feira (29) mais um ciclo de visitas às unidades do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE). Desta vez, ele esteve em duas das três unidades que ainda faltavam para completar seu roteiro de acompanhamento in loco do sistema. Com a nova agenda, resta apenas uma unidade a ser visitada pelo parlamentar.

Durante a visita, compartilhada em suas redes sociais, o deputado conversou com os profissionais que atuam no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei e ouviu relatos sobre as dificuldades estruturais e operacionais enfrentadas nas unidades. Ribeiro destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo ISE, classificando a atuação do instituto como essencial tanto para a recuperação dos jovens quanto para a segurança da sociedade.

Na postagem, Ribeiro reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à socioeducação no Acre e ressaltou a necessidade de valorização dos servidores que atuam na linha de frente desse processo. O parlamentar também prometeu levar ao Legislativo as principais demandas identificadas durante as visitas, buscando soluções por meio de articulação política e legislativa.

