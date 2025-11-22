Conecte-se conosco

Brasil

Deputado do PSol quer mudar lema da bandeira do Brasil

Publicado

5 horas atrás

em

Projeto de Chico Alencar inclui “amor” no lema da bandeira, ao alterar lei dos símbolos nacionais e resgatar formulação original

O deputado Chico Alencar (PSol)

O deputado Chico Alencar (PSol) protocolou, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que altera a legislação sobre os símbolos nacionais para modificar o lema inscrito na Bandeira do Brasil. A proposta substitui a expressão “Ordem e Progresso” por “Amor, Ordem e Progresso”.

Na justificativa, o deputado afirma que o lema adotado desde a Proclamação da República resumiu, de forma parcial, a frase positivista: “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”.

O parlamentar sustenta que a inclusão da palavra “Amor” busca restabelecer a formulação completa descrita por Teixeira Mendes, filósofo positivista que propôs o lema “Ordem e Progresso” na bandeira nacional.

O texto também determina a atualização do dispositivo legal que regulamenta detalhes gráficos da bandeira.

Segundo o projeto, a alteração recupera a formulação original do lema positivista, concebido por Teixeira Mendes no fim do século 19.

A proposta aguarda tramitação na Câmara dos Deputados, após registro eletrônico de apresentação em 18 de novembro de 2025.

Brasil

Porto Velho abre programação natalina com ação inclusiva para pessoas com deficiência; público geral participa a partir deste sábado

Publicado

3 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Primeira noite do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada” tem acesso exclusivo a PCDs e neurodivergentes, com ambiente adaptado e apoio sensorial

A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta sexta-feira (21), a programação do Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantadacom uma ação voltada exclusivamente para pessoas com deficiência e neurodivergências, no Parque da Cidade. A partir das 16h30, o público pôde acessar antecipadamente as atrações em um ambiente mais calmo, adaptado e com suporte sensorial. A entrada foi gratuita, mediante apresentação de documento de identificação PCD, com direito a um acompanhante.

A abertura especial contou com trenzinho natalino, Casa do Papai Noel, iluminação temática, apresentações culturais e a inauguração do Espaço Acolher — área estruturada para garantir conforto e regular estímulos sensoriais.

A partir deste sábado (22), a programação será aberta ao público em geral. Os portões do Parque da Cidade abrem às 17h, e a cerimônia oficial está marcada para as 19h.

Entre as atrações gratuitas disponíveis estão:

  • Pista de patinação no gelo
  • Praça com neve artificial
  • Urso polar de 4 metros
  • Bonecos de neve gigantes
  • Trenzinho natalino diário
  • Apresentações culturais e performances infantis com Teatro Canaã, Igreja Batista Shalom, Quaty, Turma da Alegria e Furacão Kids

Segundo a gestão municipal, o evento foi planejado para ser inclusivo, acessível e fortalecer o espírito natalino reunindo famílias de todas as idades.

Brasil

Construção da ponte Brasil–Bolívia avança e abre oportunidades de emprego em Guajará-Mirim

Publicado

5 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Consórcio inicia cadastro presencial para banco de talentos enquanto aguarda liberação de licenças ambientais

A construção da ponte binacional entre Brasil e Bolívia, aguardada há mais de 100 anos, começa a transformar o cenário econômico de Guajará-Mirim (RO). Com 1,22 km de extensão e 17,3 metros de largura, a obra promete revolucionar a logística regional, reduzindo em até 20 dias o trajeto de exportações brasileiras rumo à Ásia. O investimento total previsto é de R$ 421 milhões, com execução estimada em 36 meses.

Responsável pelo empreendimento, o Consórcio Mamoré abriu o cadastro para formação de um banco de talentos que deverá atender futuras contratações — ainda condicionadas à emissão das licenças ambientais e operacionais. Os currículos já estão sendo recebidos de forma presencial.

As oportunidades contemplam engenheiros, técnicos, profissionais administrativos, segurança e serviços gerais. Os interessados devem entregar o currículo diretamente no escritório do consórcio, localizado na Avenida Mendonça Lima, 3469, Bairro Caetano, Guajará-Mirim (RO). Não há recebimento por e-mail ou plataformas digitais.

A criação do banco de talentos busca priorizar trabalhadores da região e preparar mão de obra local para as demandas que surgirão ao longo da obra, considerada estratégica para a integração entre os dois países e para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Brasil

Parlamentares chamam prisão de Bolsonaro de “absurda”; veja repercussão

Publicado

5 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Ex-presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas, em São Paulo • 24/03/2025REUTERS/Amanda Perobelli

A PF (Polícia Federal) prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua casa, em Brasília, neste sábado (22). Em nota, a PF informou que cumpriu mandado de prisão preventiva autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Viaturas descaracterizadas chegaram à residência do ex-mandatário, localizada em um condomínio do Jardim Botânico, por volta das 06h. Em seguida, Bolsonaro foi levado à superintendência da PF na capital federal.

Nas redes sociais, parlamentares se pronunciaram sobre a prisão de Bolsonaro. O deputado federal e líder do PL na Câmara Sóstenes Cavalcante (RJ) publicou na rede social X uma sequência de posts dizendo que o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de estado, “sempre será inocente”.

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, publicou um vídeo no Instagram chamando a prisão preventiva de injusta e afirmou ter sido uma “vingança”.

“Aquele que lutou contra o sistema, hoje está sendo refém dele”, pontuou na gravação.

Já a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) disse que “a prisão do presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela “justiça brasileira”.

 

Fonte: CNN

