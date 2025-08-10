Deputado Coronel Ulysses chama visita de Lula ao Acre de “fiasco” e critica promessas presidenciais

Parlamentar afirma que população não compareceu e ironiza declarações do presidente durante agenda em Rio Branco

O deputado federal Coronel Ulysses Araújo (União Brasil) utilizou as redes sociais, na noite deste sábado (9), para criticar duramente a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Rio Branco, ocorrida na última sexta-feira (8). Segundo o parlamentar, a agenda presidencial na capital acreana foi um “fiasco” e “flopou geral”, com baixo comparecimento popular.

Ulysses afirmou que, de acordo com áudios que teriam circulado em aplicativos de mensagens, a organização do evento estaria oferecendo cerca de R$ 50 para mototaxistas e motoubers participarem de uma passeata. Mesmo assim, segundo ele, muitos teriam recusado o convite. “Nem pagando o povo quis ir. Lula fez o que sabe fazer de melhor: mentir. Chegou a dizer que fez pelo Acre mais do que todos os presidentes juntos, e depois se contradisse comparando-se a Dom Pedro, que morreu antes do Acre ser anexado ao Brasil”, ironizou.

O parlamentar também comentou as promessas feitas por Lula, como o envio de recursos para a reconstrução da BR-364. “Espero que realmente aconteça e que não seja mais uma das milhares de promessas não cumpridas. Ele já descumpriu compromissos como o de não aumentar impostos, não apoiar a liberação de drogas e não indicar amigos para o STF”, declarou.

Para Ulysses, o baixo número de participantes no evento demonstra que “o Acre não deu moral” ao presidente. “É uma pessoa perigosa para o Brasil, que está aumentando a miséria do povo e enriquecendo. O povo está com fome e sofrendo com a alta dos preços. Acreano não foi ao evento. Acreano é enjoado, cabra macho”, afirmou.

No vídeo publicado, o deputado também defendeu a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. “Sim à anistia, fora Lula, fora Moraes. Coronel Ulysses, do lado do povo”, concluiu.

