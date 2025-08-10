Geral
Deputado Coronel Ulysses chama visita de Lula ao Acre de “fiasco” e critica promessas presidenciais
Parlamentar afirma que população não compareceu e ironiza declarações do presidente durante agenda em Rio Branco
O deputado federal Coronel Ulysses Araújo (União Brasil) utilizou as redes sociais, na noite deste sábado (9), para criticar duramente a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Rio Branco, ocorrida na última sexta-feira (8). Segundo o parlamentar, a agenda presidencial na capital acreana foi um “fiasco” e “flopou geral”, com baixo comparecimento popular.
Ulysses afirmou que, de acordo com áudios que teriam circulado em aplicativos de mensagens, a organização do evento estaria oferecendo cerca de R$ 50 para mototaxistas e motoubers participarem de uma passeata. Mesmo assim, segundo ele, muitos teriam recusado o convite. “Nem pagando o povo quis ir. Lula fez o que sabe fazer de melhor: mentir. Chegou a dizer que fez pelo Acre mais do que todos os presidentes juntos, e depois se contradisse comparando-se a Dom Pedro, que morreu antes do Acre ser anexado ao Brasil”, ironizou.
O parlamentar também comentou as promessas feitas por Lula, como o envio de recursos para a reconstrução da BR-364. “Espero que realmente aconteça e que não seja mais uma das milhares de promessas não cumpridas. Ele já descumpriu compromissos como o de não aumentar impostos, não apoiar a liberação de drogas e não indicar amigos para o STF”, declarou.
Para Ulysses, o baixo número de participantes no evento demonstra que “o Acre não deu moral” ao presidente. “É uma pessoa perigosa para o Brasil, que está aumentando a miséria do povo e enriquecendo. O povo está com fome e sofrendo com a alta dos preços. Acreano não foi ao evento. Acreano é enjoado, cabra macho”, afirmou.
No vídeo publicado, o deputado também defendeu a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. “Sim à anistia, fora Lula, fora Moraes. Coronel Ulysses, do lado do povo”, concluiu.
Doze presos seguem foragidos após fugas em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco
Em 30 dias, 15 detentos escaparam; apenas três foram recapturados
O Acre ainda busca 12 detentos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco nos últimos 30 dias. No período, 15 presos escaparam em duas ocorrências distintas, mas apenas três foram recapturados.
A primeira fuga foi registrada em 19 de junho de 2025, quando nove detentos conseguiram deixar o presídio. Desses, apenas Arthur Carvalho Gomes, de 28 anos, e Natanael do Nascimento Salgueiro, de 25, foram localizados.
Um mês depois, em 19 de julho, outros seis presos escaparam. Até agora, somente Ruan Carlos Souza da Silva foi encontrado, nas proximidades do presídio, no mesmo dia da fuga.
De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), as forças de segurança seguem mobilizadas para capturar os foragidos e reforçar a segurança, a fim de evitar novas evasões.
Covão de quase 1 metro mantém preço baixo no Mercado provisório Elias Mansour, em Rio Branco
Por Wanglézio Braga –ACRE MAIS
A boa safra de couve no Mercado Provisório Elias Mansour trouxe fartura e preço baixo para os consumidores, mas uma variedade em especial tem chamado atenção: o “Covão”. Conhecida popularmente como couve manteiga gigante, essa folhosa impressiona pelo tamanho, variando entre 40 e 50 centímetros, chegando em alguns casos a um metro de comprimento.
O responsável pela proeza é o produtor rural Francisco Tibúrcio, de 57 anos, morador de Porto Acre. Ele conseguiu a muda em Mato Grosso, trazida por um casal de amigos, e desde então cultiva a planta com técnicas específicas. “Esse tipo não dá semente, só muda. Toda semana tiro de 100 a 150 maços, e cada pé produz por até quatro meses seguidos”, contou.
Para manter as folhas eretas e evitar que o vento derrube os pés mais altos, Francisco arma fileiras com arames, amarrando as plantas para sustentação. No mercado, com a oferta abundante, o maço sai por apenas R$ 2, mas em épocas de escassez pode chegar a R$ 5. A versatilidade da folha também ajuda na venda: “É ótima pra charuto, dá pra fazer dois pedaços com uma só folha”, orgulha-se o produtor.
A couve manteiga gigante, conhecida popularmente como “Covão”, não é só curiosidade de mercado — ela é rica em vitaminas A, C e K, cálcio, ferro e fibras, ajudando na saúde dos ossos, fortalecimento do sistema imunológico e no bom funcionamento do intestino. Por ter folhas maiores e mais largas, rende mais por unidade, garantindo economia para o consumidor e boa margem de lucro para o produtor.
Para ter um “Covão” de respeito, o segredo começa na preparação do solo, que deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. A adubação com esterco curtido ou compostos orgânicos, aliada a irrigações frequentes sem encharcar, garante folhas viçosas e saborosas. É importante também o espaçamento adequado entre mudas (cerca de 50 cm), evitando pragas e favorecendo o desenvolvimento pleno das folhas. Com manejo certo, a colheita pode começar entre 60 e 90 dias após o plantio.
Motociclista fica ferido em colisão com carro no acesso à ponte metálica na fronteira
Acidente ocorreu próximo à ponte que liga o município a Brasiléia; vítima teve ferimento no pé e está fora de perigo
Acidente entre Epitaciolândia e Brasiléia deixou jovem de 20 anos com corte no tornozelo e escoriações leves
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no acesso à ponte metálica que liga os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia deixou um jovem ferido no início da tarde deste sábado (9).
O motociclista, identificado como Alessandre Oliveira da Silva, de 20 anos, sofreu um corte no tornozelo esquerdo e escoriações após cair no asfalto. O motorista do carro não foi identificado.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. Ele deve receber pontos no ferimento antes de permanecer em observação e, posteriormente, ser liberado.
A Polícia investiga as circunstâncias da colisão para apurar responsabilidades.
Vídeo:
