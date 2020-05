O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) votou favorável ao Projeto de Lei do Governo do Estado que prevê o pagamento do adicional Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) aos agentes das Forças de Segurança do Estado. O PL irá contemplar os servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Penal, do Instituto Socioeducativo e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O adicional será uma espécie de insalubridade aos profissionais de segurança, num modelo similar ao que já está sendo pago ao pessoal da saúde. Nesse caso, o valor de R$ 420,00 será o mesmo para todos. O PL valerá incialmente por três meses, a contar da data de sua promulgação, podendo ser renovado enquanto perdurar o Estado de Calamidade no Acre.

“Votei favorável a esse PL por entender que a iniciativa do governo é um reconhecimento aos servidores de todo o sistema de segurança pública que estão em contato direto com a população durante a pandemia de Covid-19. Como o governador Gladson Cameli bem pontuou, será uma forma de amenizar os gastos excepcionais e emergenciais decorrentes da exposição desses profissionais no cumprimento das suas funções. Além do que, trata-se de um anseio antigo dos nossos policiais e que graças a iniciativa do governo do Estado vamos conseguir colocar em prática. Valorizar os profissionais da Segurança Pública foi um dos compromissos firmado pelo governador durante a campanha e nesse exato momento ele coloca em prática”, finalizou.

