Os recursos são oriundos de emenda parlamentar da deputada Milani. Ela garantiu mais R$ 2 milhões para a recuperação dos ramais na região do Alto Acre.

Assessoria

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM), juntamente com a deputada federal Vanda Milani (SD), o secretário do Meio Ambiente do Estado, Israel Milani e o Vereador Clemilton (DEM) estiveram visitando na segunda-feira, 6, as obras de revitalização do ramal do Mucambo, no município de Xapuri.

Os recursos para a obra são oriundos de emenda parlamentar da deputada. Ela garantiu mais R$ 2 milhões para a recuperação dos ramais na região do Alto Acre.

“Agradeço o empenho do governador Gladson em garantir a execução das obras, bem como a deputada federal Vanda Milani, que destinou emenda de bancada para a recuperação de ramais no município de Xapuri. Ela tem contribuindo muito com o nosso Estado, destinando verbas para a execução de obras importantes”.

acrescentou: “Sem dúvidas a recuperação desse ramal irá melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela localidade. Garantirá que nossos jovens continuem indo as aulas, que os produtores escoem suas produções, enfim, garantirá a trafegabilidade no local”, finalizou.

Comentários