O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) participou na sexta-feira, 9, juntamente com o governador Gladson Cameli, da entrega de equipamentos para a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento PDS Nova Promissão, em Capixaba.

Também participaram do evento o prefeito da cidade, Manoel Maia, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Israel Milani, secretário de Estado de Produção e Agronegócio Nenê Junqueira, a presidente do Depasa, Waleska Dessotti, o Diretor de Obras do Depasa, Jairo Cassiano, o deputado federal Alan Rick e o vereador de Rio Branco Francisco Piaba, ambos DO DEMOCRATAS, o presidente da Câmara Municipal de Capixaba, vereador Amilton, também do DEMOCRATAS, e demais autoridades.

“Entregamos na sexta-feira, 9, os Equipamentos na Associação Nova Promissão, no município de Capixaba. Seis associações comunitárias já foram beneficiadas em todo o Estado. Além dos equipamentos foram entregues também, junto com o Imac, dez metros cúbicos de madeira serrada e 420 estacas!”, destacou o parlamentar.

Mais de 150 famílias foram beneficiadas com o investimento de aproximadamente R$ 150 mil, numa parceria do governo, por meio da SEMA, com o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – PDSA fase II / Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

“Mais uma agroindústria garantida no Estado, um avanço da gestão ambiental do governador Gladson Cameli. Mais uma vez reforço meu apoio da atual gestão, bem como a nossa população”, finalizou o parlamentar.

