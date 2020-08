O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) comemorou a chegada de dois respiradores ao município de Xapuri para ajudar no tratamento de pacientes da Covid-19.

“Recentemente apresentei uma Indicação na Aleac solicitando ao Governo do Acre mandasse esses aparelhos para Xapuri, tendo em vista o momento delicado que vivemos por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma doença grave e com risco de morte, portanto, manter os hospitais devidamente equipados para atender a população é de extrema importância”, disse.

O democrata, ao lembrar que os casos da doença no município aumentaram nos últimos dias, agradeceu a resposta do governador Gladson Cameli a sua Indicação.

“Tenho buscado fazer tudo que é possível para ajudar no combater ao novo coronavírus em Xapuri e todos os outros municípios. Agradeço ao governador por ter atendido nosso Indicação e encaminhado esses respiradores, que serão utilizados não somente no atendimento as vítimas da Covid-19, mas também no atendimento de emergência”.

E acrescentou: “Vamos continuar lutando pelo bem-estar de nossa população. Entendemos que é necessário unirmos esforços em prol da saúde e sociedade. Com esses respiradores, espero que os profissionais tenham melhores condições de trabalho e a população tenha uma condição de sobrevida melhor”, finalizou.

