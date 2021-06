Deputado Antônio Pedro defende governador na Aleac: “Gladson está fazendo muito”

O deputado Antônio Pedro (DEM) exaltou o pacote econômico do governo do Estado, reduzindo alíquotas e facilitando vários segmentos empresariais no Estado do Acre durante a sessão virtual desta terça-feira, 22, na Assembleia Legislativa.

“Quero parabenizar o nosso governador”, disse, fazendo especial referência às mudanças no Refis.

De acordo com o democrata, a dificuldade imposta pelo momento econômico faz com que as pessoas tenham de optar e muitas vezes, preferem pagar os fornecedores.

“Com o Refis, melhora muito esse quadro. Acho que o governador está fazendo muito”, afirma Pedro.

Pedro ainda defendeu o secretário de Agronegócio, Nenê Junqueira, e citou uma reunião entre o gestor com lideranças, produtores e representantes de bancos em Xapuri, que trouxe otimismo ao setor rural. “Vamos acreditar. O secretário está só com dois meses no cargo”.