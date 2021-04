O deputado estadual Antônio Pedro (DEM), durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na terça-feira, 6, tratou sobre o atraso no pagamento dos terceirizados da Educação. De acordo com o parlamentar, a previsão é que na próxima semana seja repassado aos funcionários o salário.

“Conversei com o responsável pelo pagamento dos terceirizados da Educação. Recebi a informação que a previsão é de que na próxima segunda-feira, 12, o órgão estará repassando o valor para as empresas. Portanto, os terceirizados receberão seus salários na semana que vem. Torço que isso de fato ocorra, pois aqueles pais e mães de famílias precisam do salário”.

Antônio Pedro destaca ainda que, de acordo com a Secretaria, o atraso no repasse ocorreu devido a falta de documentação das empresas. “Outra informação que me foi repassada é que as empresas só não receberam antes os valores devido a falta de documentação. o assunto está sendo resolvido e na próxima semana teremos uma solução. Agradeço a atenção dada pelo servidor quando busquei informações sobre a questão. Vamos aguardar o desenrolar dessa história”, finalizou.

