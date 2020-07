Deputado Alan Rick visita Brasiléia e anuncia emenda para construção de novo espaço de feira livre

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, recebeu nesta terça-feira, dia 28, a visita do deputado Federal, Alan Rick em seu gabinete.

Na ocasião, a gestora acompanhada do parlamentar, Secretários e equipe da Secretaria de Planejamento, visitaram o local da obra no bairro Marcos Galvão II onde está sendo erguido a Escola Municipal Socorro Frota, fruto de emenda da ex-deputada Antônia Lucia, com articulação do parlamentar Alan Rick na liberação de recursos no valor de mais de R$ 3.219.801,90 através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Durante entrevista, o deputado Alan Rick destacou os trabalhos realizados pela prefeita Fernanda Hassem, “é muito bom ver as emendas sendo aplicadas devidamente como a nova escola, que está bem adiantada”, destacou o parlamentar.

Para a gestora de Brasiléia, comentou da importância da parceria com a bancada acreana em Brasília, “…a vinda da ‘mão amiga’ do deputado Alan Rick que estendeu a mão desde 2017 ao povo de Brasiléia, é muito importante. Sempre está aqui acompanhando os investimentos e esse é um sonho para a comunidade e hoje, estamos erguendo uma escola com 14 salas de aulas e toda infraestrutura, quadra coberta e modelo padrão, só temos que agradecer e muito essa parceria”, destacou Fernanda Hassem.

Em seguida estiveram no local onde será́ construída a nova feira livre do município, próximo ao trevo da chegada da cidade. O espaço que irá abrigar os feirantes tem emenda do parlamentar no valor R$ 600.000,00 para realização da obra.

Veja vídeo.

Comentários