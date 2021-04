“Todos conhecem minha luta por essa obra, desde 2016. Apesar de todas as adversidades, nunca desisti. Agradeço ao governador Gladson Cameli e ao prefeito Olavinho por terem abraçado esse projeto”. A fala é do deputado federal Alan Rick (DEM) ao destacar a reforma e ampliação da Unidade Mista do município de Acrelândia.

A obra, cuja ordem de serviço foi assinada em 27 de fevereiro, está sendo realizada com recursos de emendas do deputado no valor de R$ 378.027,04 para a reforma, e R$ 1.805.685,91 para a ampliação, no total de R$ 2.183.712,95.

Atualmente a equipe de manutenção da Sesacre está realizando algumas manutenções/adaptações no bloco anexo ao hospital visando a desocupação do hospital para início da execução da reforma. Quanto a ampliação, a obra encontra-se em execução, aguardando a aferição da primeira medição do contrato.

“A realização dessa obra ocorre em um momento vital para o município, pois, diante da pandemia da Covid-19, irá melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde e, consequentemente o atendimento à população. Sou um aliado do governo pela melhoria da Saúde do nosso estado”, disse Alan ao destacar ainda que “após a revitalização a população contará com uma unidade adequada conforme preconiza o SUS”.

Parceiro do governo do Estado

Durante a assinatura da ordem de serviço para a execução da obra, o governador Gladson Cameli ressaltou o compromisso de Alan Rick com as demandas do Estado. “O Alan tem sido um grande parceiro do governo do Estado. Tenho muito orgulho de ter um deputado igual a ele. A agonia para que essa obra iniciasse era de todos. É uma grande vitória esse momento”, disse.

