Deputado acusa Ibama de fiscalização “desumana” e truculenta em assentamento no Acre

A Operação Verão é uma política do governo do Estado para fortalecer o acesso rural, promovendo dignidade e oportunidades aos produtores

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando com a Operação Verão 2025 e reforçando os serviços de melhoramento das vias rurais em várias regiões do estado.

Nesta quarta-feira, 21, as frentes de trabalho atuam nos ramais Macapá e Cachoeira, em Rio Branco; no ramal do km 88 da BR-317, em Assis Brasil; no ramal do km 84 da BR-317, em Brasileia; e no ramal Porvir, em Epitaciolândia.

A ação tem como foco garantir a trafegabilidade nos ramais e assegurar o escoamento da produção agrícola das comunidades rurais. Em Brasileia, já foram concluídos 9 km de melhorias no ramal do km 84. Em Assis Brasil, o ramal do km 88 possui extensão total de 32 km, sendo que 6 já foram recuperados.

Na capital, os trabalhos seguem no ramal Macapá, localizado no km 62 da AC-90, e no ramal Cachoeira, no km 55 da mesma rodovia, com serviços de raspagem, drenagem e aterros. Já no município de Epitaciolândia, o Deracre atua no ramal Porvir, atendendo às demandas da população rural local.

A Operação Verão é uma política do governo do Estado para fortalecer o acesso rural, promovendo dignidade e oportunidades aos produtores, além de facilitar o transporte escolar e o deslocamento de moradores ao longo de todo o ano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários