Deputada Vanda Milani recebe manifestações de apoio à sua pré-candidatura ao senado em todo estado do Acre

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) percorre todo o estado do Acre debatendo prioridades para o orçamento de 2022 com prefeitos, vereadores, lideranças políticas, organizações governamentais e não governamentais, além de comunidades indígenas e ribeirinhos. Durante os encontros ela vem recebendo diversas manifestações de apoio à sua pré-candidatura ao Senado em 2022. Depois de visitar municípios do Alto e Baixo Acre, ela cumpriu agenda em Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Vila Restauração na região do Juruá. A deputada pernoitou em Feijó, onde tem vários compromissos institucionais nesta quarta-feira (22).

“O objetivo é o de fortalecer o diálogo e estimular a sociedade na participação e criação de políticas públicas voltadas para reduzir as desigualdades em todas regionais. Creio que esse debate do Acre agora e do estado que queremos para o futuro, seja o maior desafio. Precisamos pensar em desenvolvimento sustentável e melhoria de qualidade de vida para todos”, disse a deputada.

No encontro com prefeitos e vereadores, ela vem ouvindo sugestões para elaboração de projetos para o orçamento de 2022. A parlamentar aproveita para fazer prestação de contas dos mais de R$ 120 milhões em emendas destinadas para todos os municípios. As demandas priorizadas com a participação popular serão apresentadas a partir de outubro no Congresso Nacional.

“É preciso conviver com as diferenças para que possamos apresentar projetos que possam solucionar os problemas de cada município. Na prática é sair do debate teórico e transformar em política de resultados positivos. Isso se faz ouvindo cada liderança, cada vereador. Independente de cor partidária, fomos eleitos para representar todos os acreanos e eu tenho procurado cumprir esse papel honrando cada voto recebido do povo acreano”, acrescentou.

Por onde passa, a deputada federal Vanda Milani vem recebendo manifestações de apoio para sua pré-candidatura ao Senado Federal. Vanda Milani foi quem mais liberou recursos – segundo levantamento da Associação dos Municípios do Acre – para o setor da saúde pública durante a pandemia. Nove prefeitos já declararam apoio à sua pré-candidatura.

O trabalho de apoio ao setor produtivo também tem sido responsável pelos apoios recebidos em todo o estado pela parlamentar. Vanda destinou mais de R$ 10 milhões para aquisição de implementos agrícolas e compra de calcário. Junto a ministra da agricultura, Tereza Cristina, ela tem buscado recursos para o programa Pró-calcário, defendendo a distribuição para agricultores familiares mais carentes, em localidades com elevada taxa de pobreza, comunidades indígenas e que atenda regiões com políticas de sustentabilidade.

“As manifestações de apoio que temos recebidos muito nos honra, serve como incentivo para continuarmos trabalhando pelo Acre e pelo Brasil. O momento de recuperação econômica exige investimentos no setor produtivo. Tenho sempre dito que campo forte é sinônimo de cidade desenvolvida, daí o nosso foco no agronegócio e na agricultura familiar. Esse setor vai receber um apoio grande nos próximos meses com a carreta ambiental que vai aproximar ainda mais o estado do trabalhador, com políticas de legalização e educação ambiental que vai permitir mais financiamento público, aquecendo a economia e gerando emprego e renda”, analisou.

Nas palestras com prefeitos, vereadores e a sociedade, a deputada tem destacado o momento vivido pela economia do estado. Para ela, o governador Gladson Cameli acertou nas prioridades durante a pandemia. “Milhares de vidas foram salvas, agora é hora de tocar as grandes obras e colocar o estado na rota do desenvolvimento. Já é o terceiro trimestre com saldo positivo na balança comercial, isso demonstra que estamos no rumo certo”, concluiu.

A deputada concedeu entrevista ao Sistema Público de Comunicação e ainda na manhã de hoje será recebida pelo prefeito Tanízio de Sá em Manoel Urbano, vereadores e lideranças políticas. Ainda nesta quarta-feira ela tem compromissos no município de Santa Rosa fechando audiências nas regionais de Envira/Tarauacá e Purus.