Deputada Michelle Melo apoia mais uma edição do Acre Combat Clube

A Galeria Alpha recebeu no último sábado (6) a terceira edição do Acre Combat Clube, que movimentou o cenário esportivo do Acre reunindo atletas, famílias e apaixonados pelo jiu-jitsu em um verdadeiro espetáculo dentro e fora do tatame.

O evento contou com o apoio da deputada estadual Dra. Michelle Melo, que destinou premiação em dinheiro aos competidores. A parlamentar tem sido parceira do evento desde a primeira edição, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do esporte no estado.

“Valorizar quem luta, incentivar o esporte e fortalecer o jiu-jitsu do nosso estado é fundamental. O Acre tem muitos talentos que precisam de reconhecimento e oportunidade”, destacou Michelle.

O organizador do Acre Combat Clube, Bruno, agradeceu a parceria contínua da deputada, ressaltando a importância desse apoio para viabilizar uma edição diferenciada.

“Há muito tempo a Dra. Michelle vem somando com o jiu-jitsu acreano. Para realizar um evento desse porte, é essencial contar com pessoas que acreditam no esporte, e mais uma vez ela esteve presente, abraçando essa causa. O jiu-jitsu agradece”, disse Bruno.

O Acre Combat Clube já se consolida como uma das principais competições de artes marciais do estado, oferecendo estrutura de qualidade e visibilidade aos atletas locais.

Com esse apoio desde a primeira edição, Dra. Michelle reforça seu compromisso com o esporte acreano, incentivando práticas que transformam vidas, promovem saúde, disciplina e inclusão social.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários