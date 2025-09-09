fbpx
Cotidiano

Deputada Michelle Melo apoia mais uma edição do Acre Combat Clube

Publicado

2 horas atrás

em

Foto: Assessoria

A Galeria Alpha recebeu no último sábado (6) a terceira edição do Acre Combat Clube, que movimentou o cenário esportivo do Acre reunindo atletas, famílias e apaixonados pelo jiu-jitsu em um verdadeiro espetáculo dentro e fora do tatame.

O evento contou com o apoio da deputada estadual Dra. Michelle Melo, que destinou premiação em dinheiro aos competidores. A parlamentar tem sido parceira do evento desde a primeira edição, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do esporte no estado.

“Valorizar quem luta, incentivar o esporte e fortalecer o jiu-jitsu do nosso estado é fundamental. O Acre tem muitos talentos que precisam de reconhecimento e oportunidade”, destacou Michelle.

O organizador do Acre Combat Clube, Bruno, agradeceu a parceria contínua da deputada, ressaltando a importância desse apoio para viabilizar uma edição diferenciada.

Foto: Assessoria

“Há muito tempo a Dra. Michelle vem somando com o jiu-jitsu acreano. Para realizar um evento desse porte, é essencial contar com pessoas que acreditam no esporte, e mais uma vez ela esteve presente, abraçando essa causa. O jiu-jitsu agradece”, disse Bruno.

O Acre Combat Clube já se consolida como uma das principais competições de artes marciais do estado, oferecendo estrutura de qualidade e visibilidade aos atletas locais.

Com esse apoio desde a primeira edição, Dra. Michelle reforça seu compromisso com o esporte acreano, incentivando práticas que transformam vidas, promovem saúde, disciplina e inclusão social.

Cotidiano

CBDE espera confirmação do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

Publicado

7 minutos atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Foto CBDE: João Renato e Robson Aguiar se reuniram nesta segunda (8) em Brasília

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) ainda esperam a assinatura do convênio com o governo do Estado para confirmar a participação dos estudantes/atletas acreanos entre 12 e 14 anos nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s). A competição será realizada entre 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.

Reunião em Brasília

O presidente da FADE, João Renato Jácome, esteve reunido nesta segunda, 8, na sede da CBDE, em Brasília, no Distrito Federal, com o diretor executivo da CBDE, Robson Aguiar. O principal objetivo do encontro foi alinhar ações para fortalecer o esporte escolar acreano com eventos em todos os municípios com recursos do Programa de Apoio às Federações (PAF).

Brasileiro de futsal

João Renato Jácome aproveitou a reunião com Robson Aguiar para agradecer o apoio para participação do Acre no Campeonato Brasileiro Estudantil de Futsal, no feminino e masculino. Os torneios foram realizados em Aracajú, Sergipe, e em Florianópolis, Santa Catarina.

Cotidiano

São Francisco enfrenta o Andirá em um duelo de classificados

Publicado

9 minutos atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Jota é uma das peças importantes do São Francisco

São Francisco e Andirá fazem nesta terça, 9, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o jogo de abertura da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em campo classificadas, mas o resultado da partida vai definir a classificação final e os duelos das semifinais.

Nathan é desfalque

O zagueiro Nathan, suspenso, é desfalque certo no São Francisco. O técnico Erick Rodrigues comandou um treino leve nessa segunda, 8, no Carlos Simão é deixou para definir os titulares somente após a última reunião na concentração.

Força máxima

O Andirá vai para o confronto contra o líder São Francisco em busca de mais uma vitória.

“Vamos com força máxima até para iniciar a preparação para os jogos das semifinais. Jogar contra o São Francisco neste momento da competição acabou sendo muito importante”, afirmou o treinador do Morcego.

Cotidiano

Federação prorroga o prazo das inscrições do Campeonato Estadual

Publicado

10 minutos atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Estadual 2025 promete ser bastante disputado

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) prorrogou nesta segunda, 8, o prazo das inscrições do Campeonato Estadual Feminino. A competição vai começar em outubro e garante ao campeão as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

“As inscrições deveriam ser encerradas nesta segunda (8), mas prorrogamos até a próxima sexta (12). Esse é um torneio importante dentro do nosso calendário e por isso a ideia é ter um bom número de equipes na disputa”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Equipes confirmadas

Galvez, atual campeão, Assermurb, Vasco, Adesg e Andirá são as equipes confirmadas no Estadual de 2025. Os dirigentes começam a trabalhar na formação dos elencos e a competição promete ser bastante disputada.

